埃及喝水新概念「空氣水」 引進日本技術

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（中央社記者施婉清開羅28日專電）埃及日前宣布，為響應綠色轉型計畫，埃及軍事生產部已引進日本技術，將在當地製造可將空氣轉化為飲用水的空氣造水設備。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）報導，埃及軍事生產部25日與日本一家公司正式簽署協議，將在當地量產可由空氣造水的設備。此份協議是軍事生產部響應埃及綠色轉型和增強用水安全計畫的其中一部分。

埃及灌溉和水資源部部長司威朗（Hani Sweilam）說，埃及90%以上的用水來自尼羅河，水資源缺口高達1200億公噸，占全國用水需求的55%，有嚴重缺水問題。因此，埃及正投入巨額投資來提高供水系統效率。

埃及軍事生產部長穆斯塔法（Mohamed Salaheldin Moustafa）表示，空氣造水設備有70%以上的零配件將在本地生產，由軍事生產部所屬的「赫魯灣金屬配件公司」（Helwan Metal Hardware Company，俗稱Factory 360）負責生產。

穆斯塔法說，埃及與日本首先於2022年8月簽立合作架構協議，在過去一年多，歷經數個開發與測試階段，最後在Factory 360製造出第一台原型機。

依據空氣濕度的變化，空氣造水設備預期每天約可製造16公升的潔淨飲用水。

空氣造水設備將來除可銷售給埃及本地企業和旅遊景點服務業者供商業用途外，軍事生產部也計畫出口到其他中東和非洲國家。

根據與埃及合作的日本公司網站，空氣造水原理是透過離子交換系統和碳過濾器，將大氣中的水蒸氣液化成水，並經殺菌消毒處理後製造出可直接飲用的潔淨飲用水。（編輯：馮昭）1130228