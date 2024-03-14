蘇丹內戰不到5%人可飽食恐掀全球最大饑荒危機 齋戒月僅有煙硝味

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅13日專電）蘇丹內戰持續，據聯合國統計，蘇丹現有的4800萬人口，約有1800萬人面臨嚴重糧食問題，其中的500萬人已達到饑荒前的最差狀況，恐將面臨全世界最大饑餓危機。進入齋戒月，居民自嘲，「齋戒月？我們都已經封齋好幾個月了！」

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所指揮的準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF），在去年4月中發生軍事衝突。

兩邊敵對部隊交火至今，已造成數萬人死亡；超過800萬人流離失所；基礎設施化為廢墟；並削弱蘇丹經濟，使通貨膨脹率達到三位數。

聯合國世界糧食計劃署曾在3月初警告說，蘇丹這場內戰「有可能引發世界上最嚴重的饑餓危機」。

3月11日是今年中東北非地區穆斯林國家齋戒月的首日。一名蘇丹居民伊德里斯（Othman Idriss）在當日接受法國媒體「法新社」（AFP）採訪時以黑色幽默自嘲說：「齋戒月？我們都已經封齋好幾個月了！」

信奉伊斯蘭教的教徒在每年為期一個月的齋戒月期間，每天從日出到日落之間都不得有任何飲食行為。

伊德里斯說他和家人在最近這幾個月來，每天都只能吃一頓飯，而且是由清真寺內的廚房統一供應。

去年4月15日蘇丹內戰爆發前，伊德里斯在首都喀土穆（Khartoum）經營一家小型食品店；但開戰後就無法再繼續營業。一方面是首都街道都變成血腥的戰場，而且因為敵對軍「快速支援部隊」對所有通過卡車徵稅，使商品價格大幅上漲，且可以送達的商品也越來越少。

另一名擔任教職的蘇丹居民穆罕默德（Imad Mohammed）說，他已經11個月沒有拿到工資。

穆罕默原本還能使用手機上的銀行應用程式來接收國外親戚的現金轉帳並購買物資；但前兩週，幾座城市的電信網路突然都被切斷，讓他失去最後一個金錢來源。

穆罕默德說：「齋戒月剛開始，但我們已經餓很久了⋯⋯」。

世界糧食計劃署表示，目前能飽食一頓的蘇丹人不到總人口的5%。該組織擔心蘇丹已面臨「世界最嚴重的饑餓危機」。

據金字塔報報導，無國界醫生組織稱，在蘇丹北達富爾州（North Darfur）的滲滲（Zamzam）收容營地內，每隔兩小時就有一名兒童死於營養不良。

英國研究員德瓦爾（Alex de Waal）表示，聯合國任何緊急募款在10年前都可籌到所需資金的70%；但近年來已下降至30%。

德瓦爾說：「目前針對蘇丹饑餓危機的緊急募款款項，僅籌集到目標金額的3％。這數字低得令人震驚，且因資金未到位，食物變得更匱乏。」

據援助組織「救助兒童會」（Save the Children）稱，如果再不採取緊急干預措施，蘇丹將近23萬名兒童和準媽媽可能即將死於饑餓。

在政府軍和敵對軍持續交火下，蘇丹今年的齋戒月不再有慶典氣氛，齋戒月原本應有的應節食物香味也完全消失。

「今年的齋戒月只剩煙硝味。」穆罕默德感嘆而道。（編輯：陳承功）1130314