聯合國安理會敦促蘇丹休戰 中俄批美對加薩雙標

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（中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天要求立即停止蘇丹境內的敵對行動，不過這也促使中國提醒勿忘在加薩走廊的以哈戰爭，並引來俄羅斯指責美國雙重標準。

路透社報導，安理會14個理事國支持這項由英國起草、敦促在穆斯林齋戒月（Ramadan）立即停止敵對行動的決議，唯有俄羅斯投下了棄權票。穆斯林齋戒月將於下週初展開。

蘇丹軍隊和準軍事部隊「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）去年4月15日爆發內戰。聯合國表示，有將近2500萬人需要援助，相當於蘇丹全國半數人口；約有800萬人逃離家園，人民飢餓正在加劇。華府表示，交戰各方均犯下戰爭罪。

根據路透社1月看到的聯合國制裁觀察員報告，在去年由快速支援部隊和結盟的阿拉伯民兵所犯下的種族暴力事件中，光是蘇丹西達佛州（West Darfur）一座城市就有1萬到1.5萬人喪命。

俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）指控美國行事「雙重標準」，「拖延一份加薩走廊（Gaza Strip）停火文件通過」。加薩走廊衛生當局表示，過去5個月來已有超過3萬名巴勒斯坦人喪命。

她在表決前向安理會表示：「美國一再行使否決權，拖延時間，要求我們等待美方直接外交的結果。對於蘇丹卻不是如此。」

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，根據以色列統計，哈瑪斯殺害了1200人並擄走253名人質。美國盟友以色列隨即在加薩對哈瑪斯發動空中和地面報復性攻擊。以哈爆發戰爭以來，美國已否決3項安理會決議草案。

中國常駐聯合國副代表戴兵告訴安理會：「安理會就蘇丹衝突齋戒月期間停火通過決議的同時，也不能忘記加薩人民仍在砲火下遭受苦難。國際社會必須推動加薩立即停火。」

美國在安理會中並未對俄羅斯和中國有關加薩的言論做出回應。美國目前正在磋商一份決議草案，草案內容支持「加薩立即停火約6週，並釋放所有人質」，但美國先前表示並不急於將草案文本付諸表決。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130309