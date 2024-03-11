日股暴跌逾800點 外銀：日銀將終結負利率政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北11日電）今年以來日股受外資追捧突破4萬點創高，不過今天跌逾800點，收在38820.49點；渣打銀分析，日本央行即將終結負利率政策，日圓強彈引發對出口負面憂慮，此外，美國科技股遇修正也讓日股走弱。瑞銀則預估，日銀最快4月26日宣布貨幣政策調整。

日經指數今天盤中下殺逾千點，尾盤收斂跌幅，終場下跌868.45點，收在38820.49點，跌幅2.19%，是今天主要亞洲股市當中跌勢最重。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪接受中央社電訪表示，日股走弱原因之一是日本銀行總裁植田和男上週釋放訊號，若物價目標達成會考慮調整目前寬鬆的貨幣政策，如結束負利率政策或終止殖利率曲線控制（YCC）；加上上週日圓走升逾2%，對於出口行業產生負面影響。

劉家豪指出，再來是8日美國科技類股的修正，像是輝達股價下跌以及費城半導體指數的收黑，都影響亞洲科技類股漲多拉回，綜合上述2個因素，今天日本市場信心不足進而大跌。

劉家豪進一步分析，日本近期的「春鬥」薪資談判，樂觀漲幅可能在3.5%至4%，甚至更高，而日本央行所關注工資調漲是否能跟上物價漲幅，若薪資、通膨、企業獲利等數據持續上升，能讓日本央行更有信心提早採取貨幣政策正常化行動。

至於日圓匯率部分，劉家豪表示，今年第1季受能登半島地震影響讓日圓疲軟，日銀延後貨幣政策的正常化時程。他預估，短期內日圓仍受美國聯準會（Fed）影響，一旦年中Fed啟動降息後，日圓會有較大的波動，並預估今年日圓會呈緩步走升趨勢。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布新聞稿指出，首輪大型企業的「春鬥」薪資談判，預計3月15日結束，小型企業的兩輪談判則分別於3月22日和4月4日結束，日本央行會等待企業狀況和工資增長幅度，有更多資訊後，才會有所動作。

因此瑞銀預估，日本央行最快是在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非在3月19日的會議。

瑞銀同樣也認為，短期內Fed動態更是影響日圓波動的重要驅動力。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130311