經濟面許可 日本歷史性取消負利率政策及YCC

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本央行「日本銀行」（BOJ）今天全面性大調策，取消負利率政策，因為研判亞洲第2大經濟體的日本現正擺脫長期的通膨低迷狀況。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，過去兩年各國央行大幅升息，以應對COVID-19疫情、俄烏戰爭和供應鏈問題引發的通膨，日銀則大相逕庭。

在為期兩天的政策會議後，日銀決定將無擔保隔夜拆款利率從-0.1%至0%區間小幅調升，引導至0%到0.1%區間。

這是日銀17年來首次升息，成為全球最後一個退出負利率政策的央行，決策官員透過廉價資金和非常規貨幣工具來支撐經濟成長的時代暫告一段落。日本於2016年首度實施負利率政策。

日銀也取消將10年期公債殖利率維持在0%左右的殖利率曲線控制（YCC）政策，風險資產購買也將削減。日銀將不再收購指數股票型基金（ETF）和房地產投資信託基金（J-REIT）。

自2010年以來，日銀已購買總計37兆日圓（新台幣7.84兆元）的ETF和6500億日圓的J-REIT。

日本過去靠殖利率曲線控制政策，有效將長期實質市場利率壓制在遠低於實質中性利率的水準，使日圓貶值並有助於寬鬆整體金融環境，進而刺激整體經濟需求。然而日元大幅貶值推高進口成本，引發日本民眾對超低利率政策不滿。

日銀今天還表示，會慢慢減少購買商業票據與公司債，並計劃一年左右停止這種作法，但仍會繼續買進政府公債，購買規模和既往大致相同，意味日銀仍將維持寬鬆的貨幣環境；日銀過往曾表示會無限制買入日本公債。

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