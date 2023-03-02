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日銀前總裁白川批黑田貨幣寬鬆政策：宏大金融實驗

2023/3/2 16:24
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（中央社東京2日綜合外電報導）日銀前總裁白川方明在投稿國際貨幣基金（IMF）季刊文章中，批評日銀總裁黑田東彥任內為期10年大規模貨幣寬鬆是「宏大的金融實驗」，並認為現在是改革貨幣政策架構的時候。

日本每日新聞報導，白川一直以來都未公開對黑田主導的日本銀行（日本中央銀行）政策發言，但此次選在黑田將於4月卸任前的時間點提出批評。

這篇文章內容有關貨幣政策新方向，以英文寫作，3月1日在IMF官網發布。

白川在文中談到黑田採取負利率及大量購買國債等「罕見的貨幣寬鬆政策」時說，從物價上漲角度來看影響不大；從經濟成長角度來看，也同樣效果有限。

白川對黑田採取預告持續超低利率等非傳統貨幣政策也有所質疑，認為是造成當前惡性通貨膨脹的原因之一。

日本已故前首相安倍晉三2012年12月重新執政時，白川是當時的日銀總裁。主打「安倍經濟學」的安倍政府提名黑田作為白川繼任人選，白川後來在2013年3月提前卸任。

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接任的黑田誇口「2年達成2%的物價穩定目標」，一改白川「貨幣政策有其界限」的路線，轉向提出大規模貨幣寬鬆政策。不過，實際情況是黑田兩任任期10年過去，日本至今仍無法達成2%目標。

白川談到安倍政府與日銀的2%物價目標時說，物價目標是在1970年代到1980年代初期發生的停滯性通膨下誕生，沒有理由一成不變，「在已經知道其界限的現在，正是改革貨幣政策架構的時候」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120302

#白川方明
#黑田
#日銀
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