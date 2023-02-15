是否延續安倍經濟學 日相岸田：由日銀判斷

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在國會談到日本中央銀行「日本銀行」新任總裁人事案時說，是否延續以貨幣寬鬆為主的「安倍經濟學」，將透過和市場等不斷對話，由日銀進行判斷。

日銀78歲總裁黑田東彥將於4月8日卸任，日本政府2月14日將71歲新任總裁植田和男等人事案送進國會審查。植田料將成日本二次大戰後第一位學者出身的央行總裁。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，岸田今天被問到是否延續以大規模貨幣寬鬆為重點的日本經濟政策「安倍經濟學」路線時說，安倍經濟學已達成實現「非通貨緊縮狀態」等重大成果。

岸田說，希望這有助達成成長與分配良性循環，並在顧及政府方針同時確實判斷市場狀況等，透過不斷對話由日銀新體制來做出採取合適行動與方法的判斷。

另外，談到日本政府過去跟日銀提出2%物價目標的聯合聲明，岸田說，要說會不會改變聲明內容，目前為時尚早，「這是先讓日銀新體制正式上路後的事」。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1120215