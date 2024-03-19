日本央行結束負利率代表什麼意義？日圓會升值嗎？影響一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）日本中央銀行日本銀行（BOJ）19日宣布結束負利率政策，時隔17年終於升息，成為日本長期貨幣寬鬆政策的轉捩點。什麼是負利率政策？日銀取消負利率意義為何及影響為何？日圓會升值嗎？中央社整理相關資訊帶你了解。

什麼是負利率政策？

負利率是指中央銀行對金融機構留存於央行的超額準備金收取利息。把錢存在銀行不但收不到利息，還要支付利息給銀行，自然會降低存款意願。日銀實施負利率政策，旨在鼓勵民眾將現金拿去消費或投資，進而刺激景氣、推升物價，避免棘手的通縮問題。

日本取消負利率代表意義？

2008年金融海嘯後，日本長期維持0.1%的基準利率，2016年受到中國景氣不佳、原油價格下跌影響，日銀採取負利率政策，利率訂在-0.1%，以刺激銀行放款和實現2%通膨目標。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，推升全球通膨，包括美國聯準會（Fed）和歐洲中央銀行（ECB）在內的世界各國央行紛紛升息以抑制通膨，唯有日銀不動如山，堅持 貨幣寬鬆 政策。

2022年4月到今年1月，日本核心消費者物價指數（CPI）年增率連續1年10個月維持在2%以上，合乎日銀設定的目標；今年3月日本「春鬥」爭取到的加薪幅度達5.28%，幅度創1991年以來新高，在企業獲利情況改善的背景下，外界稍早就預期日銀會放棄超寬鬆貨幣政策。

不出意料，日銀今天果然宣布結束負利率政策，將無擔保隔夜拆款利率從-0.1%至0%區間小幅調升，引導至0%到0.1%區間，這是日銀自2007年2月以來首次升息，也成為全球最後一個退出負利率政策的央行。

取消負利率對民生和企業有什麼影響？

根據日本放送協會（NHK）整理，取消負利率會對存款利率、房貸支出、企業貸款、日圓匯率造成影響。

存款利率

日銀實施負利率政策時，許多金融機構把儲蓄存款利率設定為0.001%，存款幾乎沒有利息可言。隨著日銀取消負利率，金融機構也會上調儲蓄存款利率。

房屋貸款

取消負利率對一般民眾的直接衝擊是房貸利率上升。NHK報導，日本超過70%房貸戶選擇浮動利率，會受到短期利率影響，一旦金融機構隨著日銀利率政策變動而調高房貸浮動利率，民眾每月要繳的房貸將會變多。

企業貸款

基準利率調高，企業貸款利率也會隨之上升。有人擔心這可能對部分企業的營運造成衝擊，但日銀表示仍將繼續維持寬鬆的金融狀況，對「多次、快速升息」抱持謹慎態度。

日圓匯率

日銀取消負利率後，日圓升值的可能性提高。先前因負利率政策，日銀與美國聯準會持續升息的方向不同，受美國利差影響，日圓兌美元持續走軟，在這樣的情況下，未來日銀若轉為升息、聯準會結束升息循環，雙邊利差縮小，就可能導致日圓升值、美元貶值。

赴日旅遊會變貴嗎？

過去2年日幣匯價處於相對低點，去日本玩有時比國旅還便宜，倘若日幣匯率走升，情況會有什麼不同？

創新旅行社董事長李奇嶽指出，若日幣回升的幅度不大，對旅遊業來說幾乎沒有影響，且過去日圓兌新台幣曾達0.32元以上，即使近期日幣匯率回升，對旅客來說還是相對便宜，短期內消費感受差異不大。

另有不具名的旅遊業者認為，如果解除負利率造成日幣升值，多少會影響旅客去日本的意願，但可能是每年去2、3次，變成每年去1、2次。（編輯：林湘芸）1130319