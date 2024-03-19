日本終結負利率政策日股應聲漲 亞股走勢不一

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（中央社香港19日綜合外電報導）日本央行今天決議17年來首次升息，終結負利率政策，日本股市應聲反彈收高，日圓匯價未升走貶。其他亞洲股市則是走勢不一。

日本央行今天宣布將基準利率從負0.1%，調高至0%至0.1%之間，為2007年以來首次調升利率，終結2016年以來的負利率政策。

除日本央行外，美國、英國和澳洲央行也都將在本週宣布利率決策。

然而，在投資人仍憂心日本經濟，以及升息可能帶來的影響下，日圓兌美元貶破150日圓兌1美元。市場對美國聯邦準備事會（Fed）今年降息預期心理消退也增添美元強勢。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「日本銀行（Bank of Japan，日本央行）政策大幅調整，在貨幣政策上採取斷然行動，此舉已在事前和市場廣泛溝通。」

「所以，這次調整普遍在預期中，市場幾乎已經全面反映。」

澳盛銀行（ANZ）分析師肯尼（Tom Kenny）說：「我們認為日本央行需要更確定通膨真正邁向維持2%的道路上，才會再升息。」

儘管如此，外界憂心日本緊縮貨幣政策可能對金融市場造成衝擊，因為在其他央行即將降息之際，日本卻開始升息，投資人可能將資金轉向日本，以追求較佳的報酬率。

日股基準日經指數收漲0.7%，來到40003.60點。

港股恆生指數收跌1.2%，來到16529.48點。上海綜合股價指數收跌0.7%，來到3062.76點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、威靈頓和雅加達股市皆收漲。首爾、台北和馬尼拉股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130319