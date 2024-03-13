亞股未能延續美股漲勢 主要股市走勢不一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港13日綜合外電報導）美國最新超乎預估的通膨數據未損市場預期聯邦準備理事會（Fed）今年將開始降息的樂觀心理，帶動前一天的華爾街股市走高，亞洲股市未能延續美股漲勢，今天走勢不一。

法新社報導，美國2月消費者物價指數雖不理想，但分析師表示，數據顯示物價上揚平穩，而且年初消費者物價指數通常是一時的變動。

市場焦點現在放在聯準會下週的決策會議，屆時聯準會還將公布今年其餘時間的利率展望。

IG市場（IG Markets）分析師陳碧菲（Hebe Chen）表示，最新數據「無疑將讓聯準會下週（決策會議）的措辭更加謹慎」。

SPI資產管理（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，投資人假設聯準會目前樂見通膨在他們目標2%的上方，並打算在年底前降息幾次。

殷尼斯說：「投資人現在有恃無恐追求高風險機會，而不用擔心升息。」

「聯準會似乎不擔心正面的財富效應重新引燃需求面的通膨，進一步助長這種氣氛。」

前一天的美股三大指數都收在或接近歷史新高，亞洲股市今天開高，但部分股市回吐盤初漲勢。

昨天大漲3%的港股今天回跌，日股則在媒體披露日本銀行可能自下週起調整目前的超寬鬆貨幣政策的消息影響下收跌。

日股基準日經225指數收挫0.3%，來到38695.97點。港股恆生指數收低0.1%，來到17082.11點。上海綜合股價指數收跌0.4%，來到3043.83點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市皆收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130313