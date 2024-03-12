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市場靜待美通膨數據出爐 亞股漲多跌少

2024/3/12 19:01
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（中央社香港12日綜合外電報導）亞洲股市經歷前一天的賣壓後，今天漲多跌少。投資人靜待美國最新通膨數據出爐，希望從中一窺美國聯邦準備理事會（Fed）未來可能的利率動向。

法新社報導，儘管前一天的華爾街股市表現溫吞，亞洲股市今天表現亮眼，指數漲多跌少。分析師警告，隨著投資人了結獲利並且評估當局的貨幣政策展望，近來這波漲勢恐陷入停滯。

美國公布2月消費者物價指數（CPI）前夕，投資人緊張不安。美國1月消費者物價指數意外攀升，粉碎市場預期央行可能提早開始降息的希望。

相較於年初時預估的6度降息，期貨投資人如今押注聯準會今年將3度降息。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「最重要的是避免上月的CPI數據重演。」

「一月的數據若再度重演恐令人懷疑聯準會2024年降息的邏輯。假如通膨怪獸再度出現，將不符合市場風險偏好。」

香港股市今天在科技股最新買盤及中國最新通膨數據舒緩市場對中國經濟的疑慮下，延續近來漲勢，恆生指數收盤大漲超過3%。

消費電子巨擘小米在宣布本月底首批電動車將開始交車後，股價暴漲10%。

亞洲主要股市，日股基準日經指數收跌0.1%，來到38797.51點。港股恆生指數收漲3.1%，來到17093.50點。上海綜合股價指數收跌0.4%，來到3055.94點。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉股市都收漲。曼谷和威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130312

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