美股創新高AI熱潮助攻 亞股漲多跌少

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（中央社香港4日綜合外電報導）受到美國股市再創新高的激勵，亞洲股市今天收盤漲多跌少；其中日經225指數和台積電股價皆攀上新高點。漲勢由人工智慧（AI）熱潮、強健的企業財報及美國降息預期驅動。

法新社報導，在AI類股持續漲勢推動下，美股標普500和那斯達克指數上週皆收在歷史新高水準，尤其受到美國晶片製造商輝達（Nvidia）助攻，其市值也首度突破2兆美元。

台灣晶片代工業巨擘台積電今天股價應聲大漲5.2%，收在空前高點，使得台北股市今天終場上揚近2%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）在報告中指出，投資人情緒受到美國可望降息、通貨膨脹顯示降溫及科技業對AI興趣大增等利多因素影響。

由於美國近期通膨數據高於預期，導致外界認為美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能更晚才開始降息，而非更早。儘管如此，近幾週股市仍持續受到大型科技企業發布亮麗財報的鼓舞。

另一方面，中國第14屆全國政協第2次會議和第14屆全國人大第2次會議分別在今明兩天開幕，俗稱「兩會」。中國官員準備在會議上提出未來一年的經濟政策，但此前已有官員對於國家經濟疲軟及年輕人失業問題表示擔憂。

東京股市日經225指數今天收盤上漲0.5%，並破天荒收在40000點以上。上海股市收高0.4%，香港股市則持平。首爾、馬尼拉和吉隆坡股市也全都收漲。

但雪梨、威靈頓、新加坡和雅加達股市收跌。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130304