Fed官員談話和美公布經濟數據前 亞股多收跌

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（中央社香港28日綜合外電報導）美國和德國消費者信心指數欠佳、今天稍晚美國聯邦準備理事會（Fed）官員將發表談話，還有新經濟數據即將公布，亞洲股巿今天大多收跌。

法新社報導，儘管數據顯示美國和德國消費者抱持悲觀情緒，全球股巿27日多數收漲。

美國經濟評議會（The Conference Board）公布2月消費者信心指數跌幅大於預期，受調民眾表達他們對勞動巿場和美國政治環境更為憂心。

據市場調研機構捷孚凱集團（GfK），德國消費者對經濟前景的看法同樣持續悲觀，購買傾向大體上和前一個月相同。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）在客戶報告中表示，美股27日收盤行情跟前一交易日幾乎一樣，「因為在關鍵性經濟數據公布之前，投資人頭腦還是很理智，包括聯邦準備理事會偏好的通膨指標，那預計會針對聯準會首度降息時間點透露些許訊息」。

投資人將參酌預定於29日公布的美國個人消費支出物價指數（PCE Index），以及消費者收入和初領失業金人數等數據，並且留意聯準會3位官員今天稍晚的談話，因為他們可能就聯準會降息趨勢提出見解。

亞洲主要股市，日股基準日經指數收跌0.1%，來到39208.03點。港股恆生指數收跌1.5%，來到16536.85點。上海綜合股價指數收跌1.9%，來到2957.85點。

至於其他亞股，首爾、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市皆收漲。雪梨、新加坡、曼谷、吉隆坡、台北股市則收跌。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130228