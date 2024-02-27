市場關注美國經濟數據 亞洲股市走勢分歧

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（中央社香港27日綜合外電報導）投資人關注本週將公布的美國經濟數據，可能有助更了解美國聯邦準備理事會（Fed）何時開始降息，亞洲股市在歷經上週創紀錄漲幅後，今天走勢分歧。

法新社報導，亞股上週漲勢由人工智慧（AI）領頭者、美國晶片大廠輝達（NVIDIA）穩健獲利所推動，包括東京股市基準日經指數收盤創下歷史新高。

但美股昨天收跌，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）在文章中表示，亞股本週開盤表現出「更謹慎態度」。

殷尼斯指稱：「這種低迷的基調顯示，在最近科技業驅動的強勁買盤後，投資人情緒有所緩和。」

投資人正觀望定於2月29日公布的聯準會偏好通膨指標、美國1月個人消費支出物價指數（PCE），以及聯準會多名官員2月28日和3月1日發言，殷尼斯指出，這些可讓市場一窺聯準會降息前景。

摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade交易與投資部門主管拉金（Chris Larkin）告訴彭博（Bloomberg News）：「經濟數據將重新成為焦點。」

拉金指出：「在本月稍早增幅高於預期的（消費者物價指數及生產者物價指數）數據後，更多人可能會透過PCE一窺通膨回溫威脅─以及這將如何影響聯準會降息時機。」

東京股市日經225指數微漲0.01%，收39239.52點；香港恆生指數上漲0.9%，收16790.80點；上海證券交易所綜合指數上揚1.3%，收3015.48點。

雪梨股市也收高，但首爾、台北、新加坡、曼谷、馬尼拉及威靈頓股市收低。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130227