人行下調主要利率激勵 中國股市收高亞股走勢不一

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（中央社香港20日綜合外電報導）中國人民銀行（央行）今天宣布調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR），以提振陷入困境的經濟，中國股市今天應聲收高，區域其他股市則走勢不一。

昨天是中國股市農曆新年過後的首個交易日，上海和深圳交易所表現活躍，由於假期支出超越疫情前的水準，多數亞洲股市也受到鼓舞。

上海與深圳股市今天盤初雙雙下跌，在中國人民銀行宣布將5年期以上LPR從4.2%下調至3.95%後，滬深股市反彈收高。

彭博報導，中國人民銀行此舉的目的在推動商業銀行以優惠利率提供更多信貸，這是自2019年調整主要LPR以來最大的降幅。

雖然降息可能讓人鬆一口氣，但SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）仍建議投資人調整預期心理。

他說，「政府可能優先考慮較片面的措施，而非實施大規模振興計畫。這種謹慎的做法反映出先前『不惜代價追求成長』模式的轉變，當前的重點是實現技術自給自足和確保宏觀金融穩定。」

美國股市昨因假期休市，投資人焦點放在即將發布的主要財報以及聯準會和歐洲央行的政策會議紀要，這些紀錄可提供降息相關見解。

摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management）全球市場分析師全球市場分析師尤文斯（Vincent Juvyns）表示，「市場已接受這樣的觀念，也就是降息將稍後發生，且可能不如最初預期那般重要。」

本月16日公布的數據顯示，美國躉售物價漲幅超出預期，讓聯準會提前降息的希望破滅。

在亞洲，東京和香港股市今天開盤上漲，因投資人正等待華爾街的進一步暗示。

香港、上海、台北、新加坡股市今天收漲。東京、雪梨、首爾和威靈頓股市則收跌。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130220