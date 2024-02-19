中國股市龍年開紅盤 帶動亞股漲多跌少

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（中央社香港19日綜合外電報導）中國股市農曆年後表現活躍，因數據顯示，中國假期消費大幅增長至疫情前水準，今天帶動大多數其他亞洲股市上漲。

法新社報導，但由於16日公布的美國批發價格漲幅超出預期，對美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的期望造成打擊，日股日經指數收盤微跌。

經歷一週休息後，上海證券交易所綜合股價指數和深證綜合指數雙雙收漲。

分析師指出，在農曆春節期間，中國的鐵路輸送量較去年同期增加61%，在中國國內出遊的民眾達4.74億人次。

中國政府數據顯示，春節假期的旅遊總支出額達6327億人民幣（約新台幣2兆7595億元），相較2019年同期增加7.7%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，這項數據讓「正努力應對經濟成長放緩、通貨緊縮風險、消費需求不振和房地產市場崩潰等挑戰」的中國決策者鬆了一口氣。

然而，殷尼斯指出：「旅遊業收入遽增雖然帶來一線希望，但它的長期持續性仍不確定。」

中國股市樂觀情緒帶動其他市場上漲，首爾股市上漲1.2%，新加坡股市上揚0.12%。

雪梨、曼谷和台北股市都小幅收漲，但雅加達股市收跌0.5%、威靈頓股市收挫0.6%。

香港股市則結束連續3個交易日的漲勢，收跌1.1%。分析師表示，投資人因中國央行決定維持一項關鍵政策利率不變而感到不安。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130219