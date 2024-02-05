美國就業成長旺盛不利降息 亞股走勢分歧

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（中央社香港5日綜合外電報導）由於美國1月就業數據遠超預期，加上聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的言論，合力澆熄3月降息的僅剩希望，亞洲市股市今天走勢分歧。

聯準會1月31日決議利率不變，鮑爾當天表示3月可能不會降息，1月就業數據讓官員更沒有理由在下一場決策會議調整利率，因為就業成長旺盛不利通膨迅速降溫。

美國勞工部本月2日公布，美國1月非農業就業人口激增35.3萬人，為1年來最強就業成長，比市場預期增加18.5萬人多近一倍；失業率保持在3.7%，低於市場預估的3.8%。此外，前2個月就業成長累計上修12.6萬人，意味去年尾聲勞動市場動能較原本估計充沛。

鮑爾在4日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）表示，聯準會希望看到更多數據，「過早採取行動的風險在於，目標還沒真正達成。而且在過去6個月裡的良好數據，某種程度上並不能被視為通膨走向的真實指標」。

「謹慎的做法是…給它一些時間，看看數據是否能證實通膨正以可持續方式降至目標2%。」

根據彭博（Bloomberg News），就業數據公布後，3月降息的可能性從本月1日的40%左右降至20%。在今年年初，這個數字約為80%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，「起先市場預計從3月開始將有6次降息。但鮑爾最近的言論表明，這種早期舉動是不可能的。加上1月分強勁的就業報告，早春降息的希望已經從希望偏低變成不可能。」

紐約雅迪尼研究公司（Yardeni Research Inc.）總裁雅迪尼（Ed Yardeni）說，官員們也可能繼續反駁市場對年底前降息5次的猜測。

儘管如此，在科技巨頭Meta和亞馬遜（Amazon）的強勁盈利帶動下，華爾街三大股指2日收盤均大幅上漲，標準普爾500指數更是再度刷新紀錄。

紐約股市上漲是由經濟不太可能陷入衰退的樂觀情緒所推動，市場同時預計利率仍將下降。

然而，亞洲大部分地區再度陷入困境。由於對中國經濟的擔憂日益加劇，香港和上海股市出現擴大拋售的情況。

中國官員昨天承諾避免股市大幅波動，但由於他們幾乎沒有提出具體計畫，因此無助扭轉市場情緒。

然而，觀察人士指出，在長期拋售後，市場可能即將反彈。

景順資產管理公司（Invesco Asset Management Ltd.）分析師趙耀庭（David Chao）表示，「中國股市今天是否已經觸底，仍待觀察，但肯定感覺我們正在觸底，因為政策制定者已表態不希望看到任何進一步的下跌。」

雪梨、首爾、新加坡、雅加達和威靈頓股市今天收盤也下跌。

由於美元兌日圓匯率上漲，出口商受到提振，東京股市收高。馬尼拉股市收盤也小幅上漲。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1130205