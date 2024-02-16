追隨歐美股市創紀錄漲勢 亞股普遍收紅

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（中央社香港16日綜合外電報導）亞洲股市今天普遍收紅，追隨歐美股市前一天的創紀錄漲勢，此時交易員將美國零售銷售數據疲弱，及英國與日本經濟陷入衰退等消息暫擱一旁。

法新社報導，美股與歐股昨天勁揚，美股標普500指數收漲0.6%，與巴黎和德國股市同創收盤新高。

英國股市也上揚，儘管英國官方公布的數據顯示，英國在去年底步入衰退，當時通膨高漲造成生活成本危機延燒。

日本昨天公布的數據顯示，日本也在去年底陷入衰退；日本已被德國取代，失去全球第三大經濟體地位。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說，整體而言，亞股已邁向「連續第四週收紅，可能寫下逾一年來最長連漲紀錄，除非亞股意外」在今天跌幅超過1%。

殷尼斯表示，儘管英國與日本經濟陷入衰退、美國1月零售銷售數據也不如預期，「區域和全球利率環境依然支撐著風險市場」。

美國13日公布，美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達3.1%，高於市場預期，澆熄美國聯邦準備理事會（Fed）早日降息的希望，拖累亞股普遍下跌。不過，投資人之後再度入場，因為他們預期聯準會將在今年稍晚降息。

香港股市上揚2.48%，連續第3天上漲，受亮眼的消費支出數據提振。日經225指數上漲0.86%，收38487.24點，創34年來新高，部分受美股帶動，包括科技股。上海股市今天仍休市。

雪梨、新加坡、首爾、威靈頓股市都收高，但台灣、馬尼拉及曼谷股市收跌。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130216