追隨歐美股市強勁漲勢 亞股普遍收高

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（中央社香港23日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片的需求助攻科技巨頭股價上揚，使日本、部份歐美國家股市指數在昨天締造新高，亞洲股市今天也追隨這波漲勢而普遍收高。

投資人昨天慶祝AI晶片巨擘輝達（Nvidia）公布遠優於預期的財報獲利消息，由於輝達已被視為AI熱潮的火車頭，這股氣勢帶動東京股市日經225指數締造新猷，刷新1989年泡沫經濟全盛時期的歷史紀錄。

由輝達和AI題材帶動的市場熱潮，助攻科技類股普遍上揚，使部份美股和歐股指數昨天同創新高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「亞洲投資人帶著牛市樂觀情緒進入今天的交易，此前美國大型科技股主導的漲勢，已引領全球股市上揚。」

日本股市今天因「天皇誕生日」休假一天。輝達亮眼的財報，帶動日經225指數昨天大漲2.2%，終場收在39098.68點。

上海證券交易所綜合股價指數今天收漲0.55%，港股恒生指數收跌0.1%。雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和吉隆坡等地股市都收高，但曼谷、雅加達及新加坡股市收低。

資產管理分析師胡利克（Tom Hulick）向彭博（Bloomberg News）表示，全球各地企業、產業和國家對於人工智慧的需求正在飆升。

美國聯邦準備理事會（Fed）有3位官員昨天暗示說，很可能會在今年稍晚降息，其中一人提到，他希望看到至少再幾個月的通膨數據，之後才決定何時開始降息。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130223