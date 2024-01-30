美股新高後市場關注恆大 亞股走勢不一

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（中央社香港30日綜合外電報導）在美國股市再創新高後，亞洲股市今天收盤走勢不一，未因美股助攻延續昨日漲勢，投資人正聚焦聯準會政策會議、大企業財報及重要經濟數據。

法新社報導，香港高等法院昨天向負債累累的中國地產開發商恆大發出清算令後，市場對早已脆弱不堪的中國經濟再感擔憂，投資人也試圖弄清恆大清算令的長期衝擊。

美股道瓊及標普500指數昨天再創新高，因為美國財政部下修對於今年第一季舉債規模的估計，促使美國公債殖利率下降，並且緩解人們對於大量債務衝擊金融市場的擔憂。

美國聯邦準備理事會（Fed）即將舉行最新政策會議，投資人預計聯準會將維持利率不變，但希望獲得一些關於未來利率走向的指引，聯準會3月降息可能性為50%。

此外，市場也密切關注美國1月非農就業報告，以及微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、蘋果（Apple）及臉書（Facebook）母公司Meta等美股科技巨頭財報。

摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade交易與投資部門主管拉金（Chris Larkin）指出：「本週可能是關鍵」。

拉金表示：「若市場要維持最近的強勁漲勢，可能需要避免本週科技巨頭一連串財報令人失望，從聯準會獲得關於利率的振奮消息，並且看到就業人數穩定但不過熱。」

亞洲部分股市今天追隨美股漲勢上揚，東京、雪梨、新加坡及雅加達股市收高。但首爾、台北、馬尼拉及曼谷股市收低。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1130130