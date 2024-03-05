中國人大會議未傳出利多 亞股大多收低

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（中央社香港5日綜合外電報導）受到美國股市昨天在獲利回吐賣壓下收低影響，加上中國正在召開的全國人大會議並未出現利多消息，在幾項重要的美國經濟數據將出爐前，亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。

法新社報導，在科技業樂觀行情帶動下，美股近期爆出一波漲勢，引發投資人昨天獲利了結。東京股市日經225指數也在昨天首度突破40000點收在歷史新高後，今天收盤持平。

分析師將昨天美股收低歸咎於投資人採取觀望態度，因為本週將有數起重要事件登場，包括美國2月就業報告公布、美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證，以及歐洲中央銀行（ECB）做出利率決定。

多數人預期，備受外界期待的美國降息將在今年稍晚展開。但有幾名聯準會官員已對太早降息表達謹慎態度，認為應該等待見到更多通貨膨脹數據。

另一方面，中國總理李強今天在第十四屆全國人大第2次會議上宣布，今年中國經濟成長率目標訂在5%左右，與去年目標相近。

曾任美國五角大廈官員的新加坡李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹（Drew Thompson）告訴彭博（Bloomberg News）：「在市場走跌下，北京訂出一個維持現狀的經濟成長目標，目的為了投射信心及緩和經濟螺旋下行的速度。」

儘管專家一再呼籲中國政府推出更強大的振興經濟措施，但本週的人大會議預料不會公布巨額紓困計畫。

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SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）在客戶報告中寫道，本次人大會議至今「未能達到改變（中國）經濟或政策軌道，令一些人失望，尤其是那些期待見到財政赤字相較於國內生產毛額（GDP）有更大比重目標的人」。

香港股市今天收盤應聲重挫2.6%，但上海股市收高0.3%。雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市全數收跌，但台北和威靈頓股市收漲。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130305