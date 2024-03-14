市場關注美經濟數據和Fed會議動向 亞股走勢不一

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（中央社香港14日綜合外電報導）前一天的華爾街股市表現不溫不火，亞洲股市今天走勢不一。美國聯邦準備理事會（Fed）下週即將召開決策會議，投資人目光轉向可能會左右聯準會官員決策的經濟數據。

法新社報導，本週稍早公布超乎預期的消費者物價指數（CPI）並未動搖市場預期美國今年降息的樂觀心理，但分析師示警，今天稍後將公布的生產者物價指數（PPI）若超乎預期，降息預期心理可能將受到考驗。

分析師並指出，聯準會會議結束前，股市可能將狹幅盤整。

市場普遍預期聯準會官員將再度維持利率不變，但聯準會會後的聲明和利率展望將受到外界放大檢視。市場預期今年將3度降息，與聯準會目前的預估一致。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「生產者物價指數通常不會引發顯著的市場波動。但鑑於投資人目前對通膨的疑慮，再出現一個超乎預期的經濟數據恐引發小小的震盪。」

美國今天還將公布零售銷售、失業救濟以及消費者信心等數據。

輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）等科技股回跌，拖累標準普爾500指數和那斯達克指數收跌。道瓊工業指數則是小幅收漲。

亞股投資人也抱持謹慎態度。

日股基準日經指數收漲0.3%，來到38807.38點。港股連續第2天收跌，恆生指數收跌0.7%，來到16961.66點。上海綜合股價指數收跌0.2%，來到3038.23點。

至於其他亞股表現，新加坡、首爾、馬尼拉股市都收漲，雪梨、雅加達和威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130314