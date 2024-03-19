日本央行結束負利率政策 17年來首度升息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行（BOJ）今天在為期兩天的政策會議上宣布結束負利率政策，這是自2007年2月以來首次升息，也是日銀長期貨幣寬鬆政策的轉捩點。

法新社報導，日銀在聲明中說：「日銀將鼓勵無擔保隔夜拆款利率維持在0%到0.1%。」

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，由於大企業及其工會同意今年大幅加薪，日銀看到貨幣政策正常化的機會，通膨似乎將保持在2%以上，達到日銀設定目標。

日銀自15日起已開始內外調整，以終結2016年2月實施的負利率政策。主要計畫是將目前的政策利率-0.1%，提高0.1個百分點以上，以引導短期利率升至0%至0.1%區間。

在負利率政策下，日銀2016以來對一些商業銀行所置放的特定存款實行-0.1%利率，以刺激放款。日銀是世界唯一實行負利率的央行，被視為日本大規模 貨幣寬鬆 貨幣緊縮小百科 貨幣寬鬆政策 貨幣寬鬆政策也稱量化寬鬆（Quantitative Easing, QE），是指主要央行藉由大規模資產購買計畫，並設定資產購買目標，直接自民間購入中長期資產，來直接影響中長期利率（及實質利率），同時透過傳統的通膨預期管道、財富管道、信用管道與匯率管道等，來影響經濟活動。 貨幣緊縮政策 當美國Fed等主要央行推動量化寬鬆退場，亦即所謂的量化緊縮（Quantitative Tightening, QT）。 簡單地說，如果中央銀行認為社會上的資金太多了，可能會引起通貨膨脹，就應該設法減少資金供給，這時中央銀行採取的措施就叫做「貨幣緊縮政策」。反之，當中央銀行認為社會上資金不足時，就會增加資金供給，而採取「貨幣寬鬆政策」。 資料來源：中央銀行貨幣金融知識專區 看更多 關閉 政策的象徵。

自從2022年2月俄國入侵烏克蘭以來，包括美國聯準會（Fed）和歐洲中央銀行（ECB）在內的世界各國央行紛紛加緊提高利率以抑制通膨。但日銀自2007年2月最後一次升息後就一直堅持貨幣寬鬆政策。結束負利率不僅影響企業和家庭，也將影響全球資金流動。

隨揮別負利率政策，預計日銀也將取消殖利率曲線控制，這項措施為長期利率設置約1%的參考上限，是大規模貨幣寬鬆政策的重要工具。

殖利率曲線控制這項日本獨特的政策工具，過去以來有效將長期實質市場利率壓制在遠低於實質中性利率的水準，使日圓貶值，並有助於寬鬆整體金融環境，進而刺激整體經濟需求。（譯者：陳昱婷、陳亦偉/核稿：盧映孜）1130319