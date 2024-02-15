德國超越日本 成為全球第3大經濟體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）今天的官方資料顯示，一度預測將成為世界第1大經濟體的日本，去年國內生產毛額（GDP）被德國超越，滑落為全球第4大經濟體。另外，最近10年後期，印度的GDP料將超越德國和日本。

根據官方數據，日本2023年的名目國內生產毛額達4.2兆美元，儘管年成長1.9%，但不及德國上個月公布的4.5兆美元。

排名改變主要反映日圓兌美元匯率大幅貶值，日圓兌美元匯率在2022年和2023年下滑近1/5，去年就下滑了約7%。

另一部份是因日本中央銀行維持負利率，不同於其他國家央行藉提高借款成本來應對通貨膨脹飆升。

日本與德國都是重度仰賴出口的經濟體，德國製造業者因能源價格飆升和俄羅斯入侵烏克蘭所受打擊尤其嚴重。

歐洲最大經濟體德國也受到歐洲中央銀行（ECB）提高歐元區利率，加上預算的不確定性和技術勞工長期短缺等阻礙。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）在1月時，駁斥有關德國是歐洲「病夫」的指控。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130215