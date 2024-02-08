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國內經濟活動持續強勁 印度2024年GDP成長估達7%

2024/2/8 18:28（2/9 15:14 更新）
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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度儲備銀行（RBI，中央銀行）今天發布預測，受到國內經濟活動持續強勁，印度2024-25財政年度國內生產毛額（GDP）成長率料將再達7%的水準。

2024-25財政年度指2024年4月到2025年3月期間。印度的財政年度是從每年的4月到隔年3月。

RBI總裁達斯（Shaktikanta Das）今天發布新聞稿說明，2023-24財政年度的GDP成長預估可達7.3%，這意味著印度GDP成長率將連續3年超過7%。

達斯說，印度國內經濟活動依然強勁，農村需求繼續加快、都市消費維持強勁、製造業表現改善、服務業活動預料將保持彈性；在政府資本支出增加的情況下，投資週期取得動能，帶動民間投資出現復甦跡象。

他預測，這樣的動能可望延續到新的財政年度，2024-25財政年度的實際GDP成長值可望達到7%。

另一方面，達斯宣布，印度貨幣政委員會今天將「附買回利率」（repo rate）維持在6.50%。附買回利率是RBI向印度商業銀行放款的利率，用以控制通貨膨脹。

這項利率從2022年5月至2023年2月期間累計調高250個基準點之後，即未再變動。

達斯說明，這主要是因為上一波政策升息的效應仍在傳遞，且印度通貨膨脹率於2023年10月放緩至4.9%後，再於同年12月升至5.7%。

他說，貨幣政策必須持續積極抑制通貨膨脹，印度政府希望把2023-24財政年度的通貨膨脹率控制在4%以內。（編輯：韋樞）1130208

#RBI
#印度
#達斯
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