日本告別負利率日圓不升反貶 外匯專家揭3關鍵

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北19日電）日本央行結束負利率政策，具有歷史性意義，但日圓不升反貶，跌破眾人眼鏡。台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出3關鍵，除了市場提前反應、美日利差仍大，重點還是市場投資情緒高昂，使得避險為主的日圓匯價難有起色。

日本銀行（BOJ）今天做出歷史性決定，取消負利率政策，這是日銀17年來首次升息，成為全球最後一個退出負利率政策的央行。

原本外界預期，隨著日本央行結束負利率政策，揮別超寬鬆資金時代，日圓可望走升，但今天消息一出，日圓不漲反跌，摔回150價位。

陳有忠點出3因素，首先，3月初市場就開始反映對日本央行結束負利率政策的預期，日圓已經走升一大段，最高觸及146價位，只是隨著日本央行決策會議愈來愈近，利多出盡，無法進一步推升日圓，「該上車的都已經上車了，反而投資人趁機下車，所以不升反貶」。

其次，美國近期經濟數據顯示通膨具有黏性，美元指數獲得支撐，短線翻揚；在此同時，日本與美國利差還是超過5%，雖然日本央行小小跨出一步，但杯水車薪，無法動搖龐大利差對資金的影響，這些因素使得市場傾向繼續做多美金、做空日圓。

第3，日圓具有避險性質，不過市場氛圍火熱，投資人還是鍾情股市，日股不跌、日圓很難反升。

陳有忠指出，現在國際金融市場情緒正好，避險情緒淡定的情況下，日圓難以走揚；除非美國大幅降息、縮短美日利差，或是股市回檔，否則短期不容易看到局勢轉變。

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國泰世華銀行則分析，日本17年來首次升息，主因是春鬥工資上漲率創33年新高，對長期物價穩定在2%有所幫助。儘管日本央行今天做出歷史性決定，但預期後續將更謹慎調整貨幣政策，未來數個月再升息的可能性偏低，避免日本經濟復甦路上面臨挑戰。

國泰世華銀表示，短期而言，日圓仍偏弱勢；長期來看，需視美國降息幅度，以及日本央行後續若再度升息，日圓才有望轉強，出現升值空間。（編輯：潘羿菁）1130319