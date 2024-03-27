日圓兌美元貶至34年低點 專家：美日利差仍大

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（中央社記者羅元駿台北27日電）日圓今天兌美元盤中最低觸及151.97元，創1990年以來最低點，日圓持續疲軟。經濟學家表示，儘管日本央行結束負利率，但美日利差仍大，再加上日本欲保持出口競爭力所致，日圓貶勢恐怕要等到美國降息才有機會支撐回升力道。

日本央行上週宣布升息結束負利率，終止維持多年的超寬鬆貨幣政策，不過今天盤中日圓兌美元重貶至151.97元，為1990年以來最疲軟價位。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，目前日圓處於超貶，市場認為日本央行過於鴿派，短期不會採取貨幣緊縮措施，加上美元、歐元區的降息預期延後，利差仍大是日圓貶值原因。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠則指出，日圓重貶是因市場反映日銀僅升息0.1個百分點，美日利差仍大，升息無法阻止利差交易回頭。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，目前國際盤以美元主導，加上日本有維持匯率弱勢的意圖，以助經濟復甦後的企業出口，但相對弱勢的日圓也導致進口物價上漲與日本民眾出國意願低落。

陳昱嘉分析，市場預測美國聯準會（Fed）在年中才開始降息，未來美元日圓利差逐漸縮小，中長期而言日圓有望觸底回升。

陳昱嘉補充，日圓回升時間仍難判斷，因爲現在離6月還有一段時間，目前聯邦基準利率落在5.25%至5.50%之間，接下來幾個月若美國通膨數據下修，市場產生更多降息預期，使美元走弱、日圓回升有撐。

至於日圓兌新台幣要到0.20元以下的甜甜價，陳有忠認為機會不大，目前美元維持強勢，而日圓、台幣同步走貶，但補充換匯「擇時重於擇價」，有日幣需求者仍可把握換匯。（編輯：潘羿菁）1130327