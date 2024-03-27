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新台幣跌跌不休 楊金龍：美元超強但貶幅仍小於日韓

2024/3/27 12:19
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）今年以來台股強勢上攻，突破2萬點大關，頻頻改寫歷史新高，新台幣匯率卻逆向走貶。中央銀行總裁楊金龍今天表示，關鍵是美元超強，新台幣相對貶值，但貶幅仍小於日圓、韓元。

楊金龍今天赴立法院財委會進行專題報告，民進黨立委吳秉叡關切近期台股突破兩萬點、外資買超，新台幣依然走貶的原因。

楊金龍說明，最近不止新台幣貶值，人民幣、韓元也貶值，日本央行升息、日圓貶勢還加劇，主因是美國聯準會對降息策略很審慎，市場預期降息的時間點不斷延後，使得美元超強。

楊金龍補充，亞幣普遍走貶，新台幣貶幅還比日韓小。

此外，國民黨立委賴士葆關切，若兩岸開戰，央行如何進行外匯管制。楊金龍回答，「你這個題目很大」，外匯管理有階段性，央行會視情況處理。

賴士葆詢問，根據管理外匯條例，必要時可進行外匯管制措施，戰爭屬於緊急情況，台灣央行是否會比照烏克蘭於烏俄戰爭的做法，採匯率固定制、管出不管進。

楊金龍說，這是可能性之一，但還是要看情況決定。

賴士葆也關注，政府是否有戰時準備金，主計總處主計長朱澤民說明，沒有所謂戰時準備金，不過依據相關制度，每年會有預算轉移的應變措施，但金額是國防機密，不宜於立法院公開說明。

賴士葆指出，根據媒體揭露數字，約為新台幣5000、6000億元，朱澤民回答「沒那麼多」，大概總預算的10%不到。

賴士葆進一步表示，央行外匯存底應是戰時最好的準備金，朱澤民表示，外匯準備不是政府的錢，賴士葆追問，若有緊急命令，是否能夠借用外匯存底，楊金龍表示，仍須編列預算。（編輯：林淑媛）1130327

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