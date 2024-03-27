新台幣重貶逾1角摜破32元大關 盤中寫逾4個月新低
2024/3/27 12:06（3/27 12:21 更新）
（中央社記者潘姿羽台北27日電）強勢美元壓境之下，新台幣匯率跌跌不休，今天上午貶破32元整數大關，重貶逾1角，最低觸及32.01元，寫下逾4個月以來新低。
台灣今天再度上演股匯不同調，台股走勢震盪，雖然早盤一度回測20100點，隨後展開反攻，突破20200點，最高站上20212.76點。
新台幣兌美元今天以31.89元開盤後，反映美元強勢，匯價迅速走弱，跌破31.9元價位，並於接近中午時，正式貶破32元大關，最低觸及32.01元、貶值1.14角，為去年11月中旬以來、逾4個月盤中新低紀錄。
中央銀行總裁楊金龍今天上午於立法院財政委員會備詢時，談及新台幣匯率弱勢議題，說明最近不只新台幣貶值，人民幣、韓元也貶值，日本央行升息、日圓貶勢還加劇，主因是美國聯準會對降息策略很審慎，市場預期降息的時間點不斷延後，使得「美元超強」。
楊金龍補充，亞幣普遍走貶，新台幣貶幅還比日韓還小。（編輯：張均懋）1130327
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