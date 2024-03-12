日銀即將中止負利率 專家：換匯甜蜜期進入尾聲

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）市場預期日本央行即將結束負利率政策，日圓匯價應聲強彈。匯銀主管指出，日本央行結束負利率的可能性頗高，匯價走升趨勢相當明確，這意味對台灣哈日族而言，換匯甜蜜期已經進入尾聲。

外媒報導，愈來愈多日本央行官員傾向3月結束負利率，日銀總裁植田和男之前也曾說過，春鬥結果是影響利率政策走向的關鍵。

隨著日本今年的「春鬥」勞資談判進入尾聲，調薪幅度可望高於過往水準，市場認為日本央行3、4月便會結束負利率政策。由於市場預期心理轉濃，激勵日圓兌美元匯價強彈，從150強勢上攻，一度升抵146元價位。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠說明，日本通膨率約落在3%上下，若春鬥勞資協商結果的調薪幅度偏高，除了刺激購買力，也會有推動通膨效果，日本央行便可順理成章結束負利率政策，支撐日圓繼續走升。

「這幾天方向蠻明確，（換匯）甜蜜價已經過了」，陳有忠表示，雖然今天日圓走貶、回吐部分升幅，但看哈日族關心的日圓現鈔賣出價，已經回到0.217元附近，昨天甚至靠向0.218元。在此情境下，台幣換日圓恐怕難再重演今年2月出現30年新低價情形。

陳有忠分析，日本央行可能順應春鬥調薪結果，4月宣布結束負利率政策；換言之，台灣哈日族如果之前來不及上車，現在要趕緊換匯，否則之後只會愈來愈貴。

陳有忠也分享換匯小撇步，月底會是不錯的時間點，因為台灣是貿易順差國，出口商月底有作帳需求，推升匯價，而日本為貿易逆差，月底匯價偏貶，一來一往之下，哈日族選在月底換匯，更能撿便宜。（編輯：林淑媛）1130312