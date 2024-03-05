台股突破萬九新台幣卻脫鉤 匯銀主管分析4關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）護國神山台積電發威，人工智慧（AI）狂潮來襲，均帶動台股一飛沖天，突破萬九大關後，繼續向上猛攻，新台幣匯率卻不同調，甚至回頭走貶。匯銀主管點出4關鍵，年後資金回存、國人瘋海外債券ETF、出國熱潮持續等，均使新台幣升勢受阻。

近期台股氣勢如虹，週一大漲369.38點，收在19305.31點，史上首見收盤價站上「萬九」大關，今天台股繼續攻高，早盤一度大漲百點，攻克19400防線。

不過新台幣匯率未能隨台股歡慶，近期股匯不同調已成常態，今天更是開盤後震盪走貶。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析影響匯率4項因素，首先，按照過往經驗，農曆年前，企業須發放年終獎金，國人也會領錢發紅包，並提領現鈔因應較長的春節假期，市場缺新台幣、資金緊俏，年前新台幣易升難貶；過完年後，過剩資金回存至金融體系，資金浮濫之下，新台幣轉而趨貶。

其次，海外ETF火熱，大筆資金匯出抵銷外資匯入買超台股的力道，使得新台幣漲勢跟不上台股。

國泰世華銀行研究報告也指出，觀察台灣經濟數據表現，外銷訂單年月雙增，凸顯台灣基本面已經改善，但美債殖利率走揚，吸引國人追捧美債，因而壓抑新台幣匯價，未能隨台股同漲。

第三點，陳有忠指出，國人出國旅遊熱潮延續，不論去日本或是歐洲，都會把新台幣換成其他外幣，換匯需求熱絡，令新台幣承壓。

「匯市是政治溫度計」，陳有忠接著點出最後一個因素，他指出，大陸漁船翻覆最終釀2死案，使得台海關係趨於緊張，甚至美方也有所動作；他認為，漁船事件恐讓中國借題發揮，新台幣籠罩著地緣政治風險的陰影，匯市自然難有好表現。（編輯：張均懋）1130305