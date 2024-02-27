日本1月通膨率降至2% 日銀更有望結束負利率政策

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府今天公布，1月核心消費者物價指數（CPI）年增率放緩至2%，雖略高於市場預期，但已觸及日本央行日本銀行設定的目標，有利外界看好日銀結束負利率政策。

法新社報導，日本1月不計生鮮食品項目的核心CPI較去年同期攀升2%，漲幅略高於彭博（Bloomberg）訪調經濟學家預估的1.9%，但已較去年12月數據2.3%放緩，且為連續第3個月下降。

最新數據顯示，日本過去一年通膨降溫的大趨勢持續。荷蘭國際集團（ING）經濟學家說，儘管日本通膨數據未來幾個月可能仍會「高低起伏」，但1月數據「將為市場預期日銀在4月升息的看法提供支撐」。

由於日本曾長達數十年擺脫不了通貨緊縮，因此日銀至今仍堅守其非正統的負利率政策。

日本經濟去年底落入技術性衰退，且日銀認為，當前的通膨是能源成本升高等短期因素所驅動，因此希望見到更多證據，證明價格上漲是來自需求和薪資皆上揚所帶動的「良性循環」。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130227