日銀副總裁：結束負利率政策仍將維持貨幣寬鬆

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本央行日本銀行副總裁內田真一今天說，「未來就算結束負利率政策，也會維持寬鬆貨幣環境」。

日本放送協會（NHK）報導，內田在奈良市演講提到2%的通膨目標時說，雖然未來不確定性仍高，但預料實現的可能性正逐漸升高。

內田說，如果能依預想持續且穩定地實現2%通膨目標的話，由於大規模貨幣寬鬆政策已發揮作用，所以會來檢討修正。這表達出在檢視春季勞資協商的調薪等資料後，會來檢討政策轉變的看法。

不過，他也說，假設未來就算結束負利率政策，也很難考慮之後不斷升息的路線，所以會繼續維持寬鬆貨幣環境。

再者，內田說，如果跟負利率政策同時要檢討修正政府債券殖利率曲線控制政策的話，他們會慎重進行因應，確保國債購買金額不會大幅變動，或是利率不會大幅上升。

金融市場上多數看法認為，日本銀行近期可能會轉變貨幣寬鬆政策，如決定結束負利率政策，對3月以後將舉行的貨幣政策決策會議關心程度也因此提高。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130208