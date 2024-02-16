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面對衰退不為所動 路透：日銀擬4月結束負利率政策

2024/2/16 21:33（2/16 21:50 更新）
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日圓。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社東京16日綜合外電報導）消息人士透露，儘管日本經濟步入衰退，但日本中央銀行日本銀行可能在4月結束負利率政策。日本內需疲軟意味決策官員採取行動前，可能須取得更多與薪資成長有關的線索。

路透社報導，了解日銀想法的知情人士表示：「日本內需確實缺乏動能，而國內生產毛額（GDP）只是日本央行關注的許多數據點之一。」另一名知情人士則說：「重要的是日本經濟更廣泛的趨勢和展望」，第3位知情人士也呼應這個看法。

日本昨天公布的最新經濟數據使分析師大感訝異，日本連續兩季GDP意外萎縮，陷入技術性衰退。日本已被德國取代，失去全球第3大經濟體地位。

儘管這些GDP數據令人吃驚，但日銀決策官員現在關注的焦點是，今年設定的薪資大幅增加是否會出現在明年，日銀認為這是日本擺脫數十年來家庭消費低迷的必要條件。

因此，對日銀而言，即將在今年春季登場的勞資談判（春鬥），仍是比上季GDP萎縮更重要的一項經濟指標。這場春鬥將設定2025年的薪資水準。

第4名知情人士則說：「市場已完全反映日銀在3月或4月採取行動的機率。若日銀放棄行動，對市場是一大震撼。」（譯者：洪啟原/核稿：陳昱婷）1130216

#日本央行
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