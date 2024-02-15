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日經：MSCI指數剔除66檔陸股 恐加速資金外移

2024/2/15 10:45
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（中央社台北15日電）陸股表現不佳，指數編纂公司MSCI（明晟）將從其基準中國指數中剔除66家公司，日媒報導，這可能進一步推動投資資金從中國流向日本和印度。

日本經濟新聞中文網14日報導，計算股價指數的美國MSCI於12日發布消息稱，將從代表性的「MSCI全球指數（MSCI ACWI）」中剔除66檔中國股票。

日經指出，這次中國股票的剔除數量是至少過去2年中最多的，包括房地產企業、大型航空公司等都被剔除，這反映出最近中國股市的下跌，但與此同時，MSCI將新納入5檔中國股票。指數構成股的調整將於29日實施。

報導表示，這可能進一步推動投資資金從中國流向日本和印度。

根據大和證券分析，「MSCI新興市場指數」中，中國股票的權重將降低0.31個百分點，降至24.8%。與之相對，印度股票的權重將增加0.34個百分點，增至18.16%。這可能引發大幅度賣出中國股票和買入印度股票。

報導提到，此外，資金撤離中國股市後，地理位置接近且流動性高的日本股票會吸引全球投資者的關注。從過往對中國股票配置較高的一些美國機構投資者中，為了分散風險，有開始投資日本股票的事例。

香港網媒01報導，Capital.Com分析師羅達（Kyle Rodda）表示，「這凸顯了資金撤出中國股票的問題，因為投資者減少對中國的曝險，這在很大程度上是由於最近基本面疲軟，以及對持續的金融不穩定、監管不確定性，尤其是國家風險的擔憂」。

根據「華爾街日報」，MSCI剔除的陸股包括中國南方航空、綠城中國、微博及光大環境等。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1130215

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