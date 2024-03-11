日本藝妓頻遭包圍騷擾 京都祇園小巷將禁遊客進入

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（中央社京都11日綜合外電報導）日本京都當地居民抱怨，沉迷社群媒體Instagram的遊客為了拍照，如「狗仔隊」般騷擾京都頗負盛名、衣著華美的藝妓，京都祇園町為此將禁止遊客進入當地私人小巷。

法新社今天報導，京都居民已經厭倦不時有遊客無禮要求與身穿美麗和服、臉化白色妝容、頭頂精緻髮髻的藝妓自拍，或以其他方式騷擾她們。

為此，未來幾週京都祇園町將豎立告示牌，要求遊客不得進入由私人管理的巷弄，主要的公共街道則仍保持開放。

祇園町南側地區社區總體營造協議會代表幹事太田磯一上週表示：「我們並不想這麼做，但我們實在別無他法。」他也指觀光客團團包圍從狹窄巷弄現身的藝妓，簡直如同「狗仔隊」。

一位協議會成員告訴日本媒體，曾有一名藝妓學徒的和服被撕破，還有另一人的衣領被塞進菸屁股。

祇園地區協議會去年12月敦促京都市政府處理這個問題，強調他們的社區「不是主題公園」。

2019年起當地立起禁止在私人巷弄攝影的告示，並警告罰款最高可達1萬日圓（約新台幣2140元）。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130311