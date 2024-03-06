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大阪擬仿效峇里島開徵旅遊稅 並檢討調高住宿稅

2024/3/6 20:20
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本大阪府知事吉村洋文今天透露，考量到疫後訪日外國客快速增加帶來的影響，正檢討是否仿效印尼峇里島開徵「徵收金」（類似旅遊稅），也將同時評估是否調高現行的住宿稅。

印尼政府先前宣布，旅遊勝地峇里島2024年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約10美元、新台幣310元）旅遊稅，用於文化保存。

日本讀賣新聞報導，吉村洋文今天在大阪府議會全體會議答覆議員質詢時說，除現行已針對住宿費用開徵的「住宿稅」，為了保護觀光資源等，正檢討是否針對外國觀光客開徵另一筆「徵收金」，未來將設置學者專家會議進行討論。

大阪府政府目前不分國籍，針對包括日本人在內的所有住宿客，只要在轄內住宿設施每晚住宿費用超過7000日圓，將根據每晚住宿費用高低徵收100日圓到300日圓不等的住宿稅。

吉村談到因應後疫情時代快速增加的訪日外國客及「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）的必要性時說，「打造一個能同時讓居民與觀光客共存的環境很重要」。

有關峇里島針對外國遊客開徵的旅遊稅，吉村說，雖然目前還有課題待解決，但應該積極檢討採行這項作法。已知大阪府政府最快將在進入新年度後的4月設置學者專家會議，屆時也將針對修正住宿稅徵收金額進行商議。

共同社報導，日本政府總務省表示，只針對外國人開徵的「法定外稅」，目前沒有地方政府有此前例，如果要新增稅目必須獲總務大臣同意。

吉村指出，如果未來能夠開徵「徵收金」的話，金額大概會跟住宿稅差不多。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130306

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