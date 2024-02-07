印尼峇里島2/14起徵收10美元旅遊稅 可提前線上繳費

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（中央社記者余曉涵台北7日電）印尼峇里島從14日起將針對外籍遊客徵收15萬印尼盾（約10美元）旅遊稅，旅客可在入境時繳費外，也可提前利用指定網站繳費。旅遊作家943也提醒，旅客出國一定要帶現金在身上。

印尼政府先前宣布，旅遊勝地峇里島2024年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約10美元、新台幣310元）旅遊稅，用於文化保存。

交通部觀光署日前發函提醒旅行社，峇里島從2月14日起對外籍遊客（無論是否直航進入峇里島）課徵15萬印尼盾旅遊稅，旅客入境前可至指定網站（https://lovebali.baliprov.go.id/home）線上繳費，亦可於入境峇里島時繳交稅款。

旅遊作家943今天對媒體表示，現在越來越多旅遊區會以不同名目加收稅金，且這些稅金通常只收現金，因為代收旅館通常不會冒著金流風險，因此建議旅客出國時身上要帶一定數量現金，避免身上沒有現金可以因應。

943表示，收取旅遊稅的地區大都是為了地方發展，讓遊客支付清潔費用，用於環境生態維護等。（編輯：張雅淨）1130207