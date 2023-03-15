峇里島擬禁外國人租用摩托車 業者擔憂衝擊收入

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印尼峇里島近來發生多起外國遊客騎車違規事件，峇里島旅遊局計劃禁止所有外國人租用摩托車。圖為峇里島的外國遊客騎摩托車沒戴安全帽。（安塔拉通訊社）

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼峇里島近來發生多起外國遊客騎車違規事件，峇里島旅遊局計劃禁止所有外國人租用摩托車，未來外國遊客只能使用由旅行社提供的交通工具，許多機車租賃業者對這項禁令表示擔憂。

印尼時代報 （Tempo）日前報導稱，峇里島省政府可能將禁止外國遊客在當地租用摩托車，原因是最近當地發生多起外國人騎車達規事件，像是辱罵交通警察、不戴安全帽或使用假車牌等。

這項可能實施的禁令，引發峇里島摩托車租賃業者的反彈，他們擔憂禁令將影響收入。

峇里島摩車租用協會（PRM）顧問阿特瑪加（I Made Wira Atmaja）向印尼有線新聞網（CNN Indonesia）表示，希望當局能仔細評估該禁令，並稱目前禁令是否實施仍不確定。

阿特瑪加指出，該協會將會寫信給峇里島省政府，要求對該禁令舉行聽證會，並說：「或許我們可以各方意見討論（禁令）這個問題」。

阿特瑪加說，目前峇里島有超過1萬間摩托車租賃公司，疫情爆發後，他們有兩年多都沒有收入，如今生意逐漸恢復就收到可能禁止外國遊客租用摩托車的壞消息。他擔憂，若該禁令確定實施，許多人的生計將受到影響。

印尼論壇網（Trubun）報導稱，印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）今天對此這項可能的禁令表達看法，他說，已成立工作小組對此進行研究。

桑迪阿加向媒體表示，許多外國人不太會騎摩托車，並強調：「訂定法規是為了確保用路人的安全，在印尼違規的外國人都應該依法處置。」（編輯：高照芬）1120315