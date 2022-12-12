憂印尼新法嚇跑觀光客 峇里島保證不查婚姻狀況

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（中央社雅加達11日綜合外電報導）印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對當局頒布婚外性行為為非法的法律可能嚇跑觀光客的憂慮。

國會上週通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪。瓦揚今天發表聲明試圖安撫遊客，說明這項將在3年內生效的新法，只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。

瓦揚說，那些「造訪峇里島或居住在此的人，不需擔心印尼刑法這項條款生效」。

他表示，刑法中有關這項議題的條款，已從先前較嚴格的版本進行修改，因此「將更能保障每個人的隱私和自在」。

瓦揚表示，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。

此外，瓦揚也駁斥有關航班與飯店房間預約因此取消的「惡作劇」報導，表示旅行社、旅遊與住宿業者及航空公司的統計數據都顯示，計劃在2022年12月到2023年3月到峇里島的遊客人數增加。

印尼國會新通過的「刑法修正案」中，將婚外性行為和未婚同居視為違法，最高可分別處以1年及6個月徒刑，引發許多國際遊客擔憂，特別是經濟相當依靠旅遊業的峇里島，有許多業者擔憂新法會嚇跑國外遊客。

美國也對這項法律表達關切，並警告這可能不利於印尼的投資環境。（譯者：劉文瑜/核稿：林治平）1111212