印尼將禁婚外性行為及未婚同居最重判1年 外國觀光客也適用

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印尼6日通過刑法修正草案，新刑法禁止婚外性行為及未婚同居，外國旅客也會受到規範。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）印尼昨天通過刑法修正草案，新的刑法條款中，禁止婚外性行為及未婚同居。法律學者指出，台灣人赴印尼旅遊也會受到規範；旅遊業者則擔憂，新法實施後，可能衝擊觀光業。

印尼國會6日通過的「刑法修正草案」（RKUHP）中，將婚外性行為和未婚同居視為違法，最高可分別處以1年及6個月徒刑，引發許多國際遊客擔憂，特別是經濟相當依靠旅遊業的峇里島，有許多業者擔憂新法會嚇跑國外遊客。

印尼旅遊暨旅行社協會（ASITA）峇里分會副會長普圖（Putu Winastra）表示，新刑法會讓國外遊客再三考慮是否赴印尼旅遊。他向美國有線電視新聞網（CNN）說：「從旅遊業者的角度看來，這條法條會造成很大麻煩。」

印尼飯店總經理協會（IHGMA）峇里島主席約卡（Yoga Iswara）向印尼媒體表示，業者致力於保護在峇里島渡假的遊客隱私，以免對新法過度擔憂。在峇里島經營外燴公司的紐西蘭人麥特（Matt）說：「人們非常擔心，甚至取消了假期。」但他認為不需要為此擔心。

然而，印尼穆拉哇曼大學（Mulawarman University）法學院講師哈迪安斯夏（Herdiansyah Hamzah Castro）向中央社指出，新法適用於外國人，印尼境內的所有人都受到該法條約束，也就是台灣遊客若到印尼旅遊，仍可能因婚外性行為或未婚同居而犯法。

哈迪安斯夏表示，該法條規定只能由已婚人士的配偶、未婚人士的父母或子女提出投訴，違規者才會被起訴。

但人權觀察（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）指出，假設一名澳洲人有印尼男友或女友，若印尼的父母向警方舉報，那將會是個問題。

他向澳洲廣播公司（ABC）說：「有可能是選擇性的執法，代表它只針對某些目標實施，可能針對酒店或針對外國遊客。」

另外，有人擔心，法規可能會對印尼LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）社群造成重大影響。印尼不允許同性婚姻，因此禁止婚外性行為，對LGBTQ+人士將造成威脅。

印尼同志人權組織流動彩虹（Arus Pelangi）主席萊恩（Ryan Korbarri）向中央社說，印尼保守勢力當道，有關未婚同居的法條，最有可能被用來對LGBTQ人士定罪。「刑法修正草案」6日在國會通過時，印尼LGBTQ+社群都感到非常擔憂。（編輯：馮昭）1111207