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印尼通過刑法修正案 禁未婚同居、懲處婚外性行為

2022/12/6 12:34（12/6 13:29 更新）
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印尼國會6日通過備受爭議的「刑法修正草案」，包括懲處婚外性行為、禁止婚前同居。（圖取自Unsplash圖庫）
印尼國會6日通過備受爭議的「刑法修正草案」，包括懲處婚外性行為、禁止婚前同居。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼國會今天通過備受爭議的「刑法修正草案」，新法規將取代現行法律，但許多條款備受爭議，包括懲處婚外性行為、禁止婚前同居，引發外界憂心侵犯人權。

印尼國會今天正式通過「刑法修正草案」（RKUHP），新法規將對婚外性行為施以懲處，最長可判一年徒刑。

另外，修正條文還包括禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居、對示威遊行的限制更為嚴格。

印尼眾議院副議長蘇米（Sufmi Dasco Ahmad）今天上午約11時敲下錘子，表示「刑法修正草案」正式成為法律，將由印尼總統佐科威（Joko Widodo）簽署後實施。

儘管該法仍有許多爭議，但印尼政府積極加速推進通過，部份反對人士認為，這是為了避免爆發更大的示威抗爭。

印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）曾向中央社表示，國會急著要在今天通過修正案，明顯是為了避免爆發大規模抗議。

印尼國會2019年曾試圖討論該刑法修正草案，但因爭議過多而引發印尼全國大規模學生抗議，草案審議才被推遲。

印尼多個學生、記者、法律及人權組織都反對通過刑法修正草案，認為該草案存在許多問題。雅加達法律援助機構（LBH）號召民眾今天到國會抗議。

LBH律師契特拉（Citra Refarandum）早前對中央社說，這項草案存在很多有問題的條款，起草過程並不透明，公民社會很難參與制定過程，她並呼籲，政府應該撤銷草案中違反民主的條款。如今該草案通過，她表示會繼續抗爭。（編輯：周永捷）1111206

印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月5日
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月5日
#印尼
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#未婚同居
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