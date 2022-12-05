印尼將通過爭議刑法草案 民團抗議批民主倒退

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）印尼官員證實，國會明天將通過「刑法修正草案」。今天下午至傍晚有近百人集結在印尼國會大門前，抗議這項備受爭議的草案，他們擔憂法案若通過恐導致印尼民主倒退。

由學生、人權及多個民間組織號召近百人聚集在印尼國會前，有人爬上布滿鐵絲網的鐵門，掛上寫著「拒絕有問題的刑法修正草案」布條，並在地上灑滿鮮花，象徵印尼民主已死。抗議民眾高喊「國會背叛人民」口號。

印尼國會預計6日通過「刑法修正草案」（RKUHP），若通過後新法規將對婚外性行為施以懲處，最長可判一年徒刑，另外還包括禁止侮辱總統和國家體制，以及禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居、對示威遊行的限制更為嚴格。

人權組織及法律學者都對這項草案感到擔憂。組織抗議的團體之一、雅加達法律援助機構（LBH）律師契特拉（Citra Refarandum）對中央社說，這項草案存在很多有問題的條款，起草過程並不透明，公民社會很難參與制定過程，她並呼籲，政府應該撤銷草案中違反民主的條款。

契特拉補充，今天出席抗議的人士包括老師、學生、律師、婦女團體、環保人士等。在場抗議的博士生穆罕默德（Muhammad Ambar）對這項刑法草案感到失望，他說，印尼是民主國家，任何法律的制定都必須讓公民社會參與，但這項草案卻沒有讓人們充分參與，草案初衷是要去殖民化，卻被有權有勢的人利用。

他並指出：「印尼1998年開始推動自由化改革，整整過了25年卻一點進步都沒有，印尼的民主如今正在開倒車。」

另一名23歲的大學生伊凡（Evan Soolihah）則說，今天到場參加示威是希望能傳達年輕人的聲音，「這項刑法草案將會危害社會，我們必須站出來，推動改變」。

事實上，制定已數十年的「刑法修正草案」最初目的是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法，但專家指出，制定草案的法律學者僅複製殖民時期的刑法範本，並加上道德規範，雖然在2019年草案引發大規模抗議後，部分條款已被修改，但仍存在許多爭議法條。

印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）舉例，像是婚外性行為及男女婚前同居都屬公民道德層面，不需要由刑法規範。另外，這項刑法草案還禁止侮辱總統和國家體制，以及禁止批評政府，她說：「這完全違反民主自由國家該有的公民權利。」

蘇桑蒂並質疑，草案原本預計12月中才通過，但國會急著要在6日通過，明顯是為了避免爆發大規模抗議。印尼國會2019年曾試圖討論這項刑法草案，但因爭議過多引發全國大規模學生抗議，草案才被推遲。

蘇桑蒂擔憂說：「這可能會把印尼帶回威權時期，也就是回到威權領導人蘇哈托（Suharto）執政下的社會，公民可能因批評政府而受到處罰。」

針對「刑法修正草案」造成許多爭議而引發抗議浪潮，印尼政府早前表示，今年8月至10月在聽取公眾意見後，已修改部分爭議條款。

印尼司法人權部部長雅遜納（Yasonna Laoly）今天接受媒體訪問時表示，若不同意這項草案，可以向印尼最高法院提出上訴。他並稱，「刑法」是荷蘭殖民時期的產物，已經過時，不再與印尼的法律有關。（編輯：陳惠珍）1111205

印尼國會6日可望通過「刑法修正草案」，印尼民眾今天在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月5日

印尼國會6日可望通過「刑法修正草案」，數個公民團體今天在國會前抗議，擔憂法案若通過恐導致印尼民主倒退。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月5日

印尼民眾5日手舉「拒絕刑法草案」旗幟，並以布袋蓋頭象徵草案制定過程不透明。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月5日