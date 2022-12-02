印尼將通過保守新刑法 婚外性行為最重判1年、禁男女婚前同居

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印尼國會本月可望通過一部新的刑事法典，將對婚外性行為施加懲處，最長可判一年徒刑。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社雅加達2日綜合外電報導）印尼官員證實，印尼國會本月可望通過一部新的刑事法典，將對婚外性行為施加懲處，最長可判一年徒刑。

路透社報導，這部新法典也將禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達與國家意識型態相反的任何觀點，同時禁止男女在婚前同居。

印尼司法部副部長希亞里傑（Edward Omar Sharif Hiariej）告訴記者，這部新刑法已經醞釀數十年，如今可望在12月15日通過。

他接受訪問時說：「能有一部符合印尼價值觀念的刑法，我們引以為傲。」

這部新法一旦通過，將對印尼公民和外籍人士一體適用。不過商業團體表示擔心，新法恐有損印尼作為渡假和投資勝地的形象。

保守主義正在印尼當道，這部刑法草案獲得伊斯蘭團體支持。不過反對者稱，印尼在前威權領導人蘇哈托（Suharto）1998年下台後所推行的自由化改革，將因此開倒車。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111202