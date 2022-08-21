星國男男性行為除罪化 LGBTQ團體：得來不易的勝利

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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）新加坡政府計劃廢除將男男性行為視為犯罪行為的刑法377A條文，多個LGBTQ+社群團體今天對此發表聯合聲明表示，這是「得來不易的勝利」，也是爭取完全平權道路上的第一步。

備受爭議的新加坡刑法第377A節條文規定，男男性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。這是承襲英國殖民時期遺留的法律，當地民眾對此條文的支持度逐年下降。

新加坡總理李顯龍今晚發表國慶群眾大會演說時表示，雖然星國民眾對於同性戀的對錯沒有一致看法，但大多數人都同意，個人性取向及性行為是私事，男性間的性行為不應構成犯罪。

他宣布，政府將廢除第377A條文，同時並強調，新加坡法律只承認一男一女的婚姻，許多國家政策都以此定義為據，「政府無意改變婚姻現有定義」，且決定修改憲法，不讓它在法庭上受到挑戰。

聲援LGBTQ+的「粉紅點」（Pink Dot）運動今晚代表新加坡多個LGBTQ+社群團體發表聯合聲明表示，對政府決定廢除377A條文感到「寬慰」。

聲明指出，廢除377A條文對那些曾遭遇霸凌、拒絕及騷擾的人來說，是「治癒的開始」。對那些長期渴望新加坡變得更加平等、更具包容性的人來說，這代表「改變是有可能的」。

聲明也說，在爭取完全平權的漫長道路上，廢除377A是第一步。條文廢除後的首要工作包括處理LGBTQ+人士在家庭、學校、職場及居住、衛生體系面臨的歧視問題。

對於星政府進一步採取包括修法或修憲等行動，顯示LGBTQ+人士受到不平等待遇，LGBTQ+團體對此感到失望。

聲明指出，廢除377A條文對於LGBTQ+人士及支持者而言，「是得來不易的勝利，愛勝過恐懼」。

「一個沒有377A條文的社會將更加進步，不僅是LGBTQ+人士，對每個人來說都是如此」，聲明表示，「這是人性的勝利」。（編輯：高照芬）1110821