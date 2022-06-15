電影巴斯光年女女接吻太敏感 14國家地區禁上映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）一位與美國迪士尼公司關係密切的消息人士今天透露，迪士尼最新動畫電影「巴斯光年」（Lightyear）因為有女女接吻片段，已被14個人口以穆斯林為主的國家和地區拒絕上映。

這部片講述熱門動畫電影系列「玩具總動員」（Toy Story）主角之一「巴斯光年」（Buzz Lightyear）的起源故事，描繪他和太空騎警同僚因為任務出了意外而被迫在外星球上生存的經歷。

電影其中一幕是巴斯光年最好的朋友亞里莎．霍松（Alisha Hawthorne）親吻她的妻子。

迪士尼公司（Walt Disney）試圖在LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題上駕馭不同的公眾和政治態度，但亞洲和中東地區部分國家拒絕上映這部「玩具總動員」外傳電影。

阿拉伯聯合大公國監管機構本週宣布禁止放映這部電影，因為它「違反阿拉伯聯合大公國的媒體內容標準」，還在推特上發布一張圖，圖中可看到巴斯光年被打上紅色圓圈、中間有一條斜線的禁止標誌。

世界最大以穆斯林為主的國家印尼，當局則宣稱沒有禁映「巴斯光年」，「但建議電影所有者考量他們在印尼的觀眾，因為LGBT族群接吻的畫面在印尼仍被認為具有敏感性」。

由印尼教育及文化部監管的電影審查機構負責人羅米（Rommy Fibri Hardiyanto）向法新社表示，迪士尼尚未提供重新剪輯過的「巴斯光年」。

印尼的鄰國馬來西亞，電影審查委員會（Film Censorship Board）指出，若電影沒經過刪減，就不會在馬國放映。

一位不願具名的官員告訴法新社：「有兩個片段不適合播映，它們不適合孩童觀賞。」

據瞭解，迪士尼已拒絕任何剪輯，想在所有市場「依照原樣」提供電影。

根據法新社掌握資訊，迪士尼希望放映的「巴斯光年」，共有14個國家和地區並未點頭批准。

除了前述提及的國家，其他國家和地區則有巴林、埃及、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦自治區、卡達、沙烏地阿拉伯和敘利亞。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1110615