巴斯光年含女女接吻畫面 星國禁16歲以下觀看

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）迪士尼最新動畫電影「巴斯光年」因含有女女接吻片段，傳出已被多個人口以穆斯林為主的國家拒絕上映。新加坡雖未禁止電影院放映，但限制16歲以下觀眾不得進場觀看這部動畫。

「巴斯光年」（Lightyear）預計明起在新加坡上映。星國資訊通信媒體發展局表示，「巴斯光年」內容包括女主角與同性伴侶共組家庭，還包括她們親吻的畫面；經審查後，決定將這部片列為N16等級，禁止16歲以下觀眾到電影院觀看。

星媒報導，資訊通信媒體發展局先前要求迪士尼考慮刪減這些敏感畫面，並為電影進行雙分級；不含敏感畫面的版本一般會獲孩童可觀賞的級別，而未刪減的版本會列為NC16或以上的分級。不過，迪士尼拒絕這個選項。

該局說明，為電影進行分級時，會考量其中的社會規範及價值觀是否能普遍被當地民眾接受；同時也徵詢諮詢委員會及家長的意見。

諮詢團表示，新加坡是多元社會，須考量不同觀點及感受。這是一部兒童卡通，但大多數諮詢成員認為，因內容明顯提及同性婚姻，應對這部電影進行較高的分級。

據報導，這並非新加坡當局首次因同性戀畫面而對電影進行較嚴格的分級。例如，去年上映的漫威電影「永恆族」（Eternals），同樣因同性親吻畫面，分級被列為M18，意即「適合滿18歲者觀看」。

此外，外電報導，「巴斯光年」因有女女接吻片段，已被14個人口以穆斯林為主的國家和地區拒絕上映，包括阿拉伯聯合大公國、馬來西亞等。

這部片講述熱門動畫電影系列「玩具總動員」（Toy Story）主角之一「巴斯光年」（Buzz Lightyear）的起源故事。電影其中一幕是巴斯光年最好的朋友亞里莎．霍松（Alisha Hawthorne）親吻她的妻子。（編輯：黃自強）1110615