LGBT困境與微光／印尼LGBT穆斯林遭驅魔治療矯正性傾向 淚喊同志也是人[影]

印尼LGBT穆斯林遭驅魔治療矯正性傾向 淚喊同志也是人[影]

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印尼同志人權低落，2021年發表的一份美國研究指出，在全球175個國家對同志族群的接受度排名中，印尼落居第147。圖為日惹的同志團體參加社區嘉年華。（烏吉提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年6月22日

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（中央社記者石秀娟雅加達22日專電）火車呼嘯劃過日惹的午夜，這晚大雨剛過，薇拉知道可能沒什麼客人，卻仍在鐵軌旁的簡陋木寮外等候。她20多年前改當女人後只能賣身度日，如今每次服務費最低僅新台幣60元，這也是大多數印尼跨性別者的謀生方式。

● 出賣身體求生存 墓園深處廉價交易

今年初，記者循線找到中爪哇日惹（Yogyakarta）這個跨性別女性從事性交易的地方。

年近50的薇拉（VA）和較年輕的菲莉（FR）說，每次收費大約3萬至5萬印尼盾（約新台幣60元至100元），每人每晚大約賺10萬至15萬印尼盾（約新台幣200元至300元），「這筆錢還要扣掉使用房間的費用，也要給這邊的人保護費」，每個人要出5萬印尼盾。

說是房間，其實只是木板隔開的3個簡陋空間，裡面的地板鋪著破舊骯髒的墊子、棉被和枕頭，用簡便門簾遮擋隱私，外面有個共用的小洗手台。

薇拉（右）青少年時期想改當女生，被趕出家門，20年前變性後靠賣淫養活自己，她的故事是印尼許多跨性別女性的寫照。圖攝於1月18日。 中央社記者石秀娟日惹攝 111年6月22日

另一頭在東爪哇泗水（Surabaya），自1970年代起，跨性別者從事性交易的基地是位於山坡路段的基督教墓地，當地人稱為「黃花墓園」，目前有約230名變性人在這討生活。

深夜偌大的墓地一片漆黑，賣身的跨性別女性和尋歡客靠著昏暗燈光找到彼此，走到暗處談價錢，躲避警察臨檢，然後就往墓園深處走，直接在那辦事。

29歲的茱莉亞（Julia）說她「最多一晚接8個客人，有時一個都沒有」，社會容不下跨性別者，她只能用身體服務男人，有時還會跳舞娛樂客人，她每天都到墓園，希望存錢改行做美容業。

影片來源：中央社

變性21年的菲比（Feby Damayanti）之前也在這賣身。她說，很多人知道變性後可能淪落出賣肉體，但沒有變性前，她無法做自己，「我找不到我真實的認同」。

面對鏡頭秒擺各種超模的表情，菲比說，她喜歡變性後的生活：「我為我的人生負責。」

來自中爪哇普禾加多（Purwokerto）的唐娜（Donna）高中時變性，被迫離家到雅加達，沒辦法找到好工作，只好從事性交易，中斷學業。

25歲的唐娜在雅加達北部港口附近攬客，夜間有許多卡車經過，司機是主要的客源。她常遇到白嫖的奧客，但礙於生計、打不過對方，無奈說，「我也只能認了。」

印尼泗水的黃花墓園是變性人從事性交易的熱區。茱莉亞說，她幾乎每天到墓園攬客，想多存點錢開美容沙龍。圖攝於1月14日。中央社記者石秀娟泗水攝 111年6月22日

● LGBT夢魘揮不去 驅魔治療求「康復」？

印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。

許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）等性別認同跳脫傳統二分法的族群。

對許多印尼人來說，宗教的束縛連親情也難穿透。很多LGBT人士被家庭拋棄，或被迫接受宗教治療。伊斯蘭的驅魔儀式Ruqyah是許多LGBT揮之不去的夢魘。

西爪哇省17歲的女同志芭芭里安（Barbalion）說：「父母得知我是同志後，我被我爸毒打，我媽在一旁哭，隔天他們找3名宗教老師（Ustadz）到我家對我做Ruqyah，說要趕走我體內的惡魔。」

Ruqyah是伊斯蘭的驅魔儀式，信者認為，誦讀可蘭經能驅走附在身體內的撒旦、消除惡魔的詛咒，治療疾病。關於先知路特（Lut）的可蘭經章節則能讓LGBT族群「康復」，回到「正常」。

芭芭里安說，當天宗教老師帶學生到她家，「把我圍起來，把我從背後架住、要我喝Ruqyah『加持』的水」。老師說她的體內有男、女妖魔影響她，「可能他們要『驅魔』，把我弄得嘔吐」。

印尼部分人士相信，誦讀可蘭經的驅魔儀式Ruqyah可趕走體內的撒旦、消除惡魔的詛咒，治療同志則要誦讀與先知路特有關的章節。圖為Ruqyah儀式。（Aris Fathoni提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年6月22日

芭芭里安這3年被迫做5次Ruqyah，媽媽持續向宗教老師買經過Ruqyah處理的水，裝在水壺，要她上班帶去當開水喝。她已不跟爸爸說話，曾對媽媽說：「我好累，不想再做Ruqyah」；媽媽回答：「這是為你好。你不想再做Ruqyah，為何要當同志？」

芭芭里安說，她不再相信父母，「感覺父母想親手殺了我」。雖然她的身分證仍寫著她是穆斯林，但她不再相信伊斯蘭，不再遵守教規，「同志也是人，到底為什麼伊斯蘭這麼歧視同志」？

印尼同志平權團體生命之水守護者（Amerta Reksa Kayana）執行長斐迪南（Verdinand Tee）說，根據調查，印尼大約3至4成的LGBT族群曾被迫接受Ruqyah等宣稱能矯正性傾向的治療。

印尼伊斯蘭律法Ruqyah協會（Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia）的宗教老師阿里（Ari Abu Kholid）說，LGBT不是新疾病，先知路特的時代就有，「一直持續增長、擴大、傳播」。

阿里指出，成為LGBT的原因很多，包括缺乏家庭溫暖、交到壞朋友、受到誘惑、婚姻不幸福，或幼年時曾被強暴或被強制肛交，導致長大後產生報復心理等。

他說，伊斯蘭禁止同性性行爲，加強同志對可蘭經的認識，讓他們理性思考，可助「抗拒誘惑、遠離疾病」，有很多人到協會求診，Ruqyah的治療就是「誦讀可蘭經」。

他宣稱，有很多經Ruqyah治癒的案例，包括一名任職雅加達醫院的職員，現在已經結婚生子。

● 「我們也想親近神」 LGBT宗教避風港

宗教是紛擾世俗中的心靈寄託，印尼許多LGBT人士卻連信仰的自由都沒有。

為了讓變性人能安心接近神，日惹跨性別平權人士在2008年開辦阿爾法塔伊斯蘭學校（Pondok Pesantren Waria Al-Fatah），成為全球首間專供跨性別者學習可蘭經的學校。

現任校長是變性約40年的辛塔（Shinta Ratri）。她說，跨性別女性到一般清真寺時常遭霸凌，「別人會用異樣眼光或肢體動作排擠我們，很不舒服」；在這裡大家可以自在學習可蘭經，集體祈禱。學校也開設工作坊，有英文、繪畫課程等，幫助學生學習謀生技能，脫離性產業。

辛塔自青少年時喜歡打扮成女生，父母和8個兄弟姊妹看她長大，瞭解她的性別認同，支持她變性，她才能順利自日惹大學生物系畢業，投入跨性別平權運動，接手這間跨性別人士的避風港。

學生每週日下午約3時陸續來到，在庭前喝茶、聊天、玩團康，充滿大家庭聚會的歡樂。敘舊後，教學志工帶一群學生學習阿拉伯文字母，他們多數因被家庭拋棄而輟學，看不懂可蘭經；另一群學生則在志工帶領下，學習誦讀可蘭經的抑揚頓挫。

傍晚集體禱告後，大家跟著宗教老師阿利夫（Arif Nuh Sfari）研習可蘭經的真義。

諾菲年少時曾因性別認同困擾，他努力研習可蘭經，如今協助跨性別愛滋病患者，理解到身為跨性別者是神對她最好的安排。圖攝於1月16日。 中央社記者石秀娟日惹攝 111年6月22日

學生諾菲（Novi）說，自己是家中獨子，內心卻「擁有女性靈魂」，從小父親對她很失望，在學校也被同學欺負，直到高中仍困惑自己是男是女。她曾泣問神：「我為什麼這樣？如果神要我當男人，就讓我成為真正的男人，要我當女人，就讓我當真正的女人。我祈禱了2年。」

諾菲高中畢業離開泗水，對家人說在日惹找到工作，實則想追求忠於自己的生活。父親說，「你如果這樣決定，你就去吧」，但要求她回泗水時「不要打扮成女人」、「保住家族顏面」。

諾菲現在從事幫助愛滋病患者的工作，她相信，「身為跨性別者，是神給我最好的安排」。

另一名學生維斯（WS）說，她在學校找到友誼、自信，完全接受自己的性別轉換，堅信人死後回歸真主阿拉時，「阿拉不會根據性別審判，而是根據我們怎麼過這一生」。

幫助學生從可蘭經找回自我的阿利夫近年出版「伊斯蘭觀點的性別多樣性」，闡述自由派伊斯蘭教義。

阿利夫說，談LGBT，不能只是教條式地讀經文，且伊斯蘭教義「沒有絕對正確的解讀」。人類社會不斷改變，過去認為是褻瀆宗教、被詛咒的，現在已被社會接受，科學也證明詛咒不存在，「伊斯蘭不能無視這些觀點，而必須開放地與科學對話」。

阿利夫說，宗教是否成熟，「在於能否接受多元性，接受與我們不同的人，包括性別與性傾向的多元性」，「若不能，代表我們無法接納自己，無法接受我們都只是『神的僕人』這個事實」。

阿爾塔法學校的故事，開啟信仰與性向和解的可能。但整體而言，印尼的LGBT族群還在等待這一天，讓每一個人都能活出自己想要的樣子。

日惹阿爾法塔伊斯蘭學校是全世界第一間庇護變性人的伊斯蘭學校。圖為志工教年少失學的變性人學習阿拉伯文的字母。圖攝於1月16日。 中央社記者石秀娟日惹攝 111年6月22日

● 打壓無所不在 立法、逮捕、媒體噤聲

阿爾法塔學校2016年遭極端組織伊斯蘭聖戰前線（Front Jihad Islamic）攻擊，因安全考量曾短暫關閉。那年前後，各地反同聲浪高漲，同志團體辦活動常遭基本教義派踢館。印尼唯一實施伊斯蘭律法（Syariah）的亞齊省（Aceh）在2014年通過取締、懲罰LGBT的刑法，起了帶頭作用。

日惹同志平權團體PLUSH（People Like Us Satu Hati）成員法伊莉（Fairy）說，當時曾發生多起跨性別女性夜晚被激進分子跟蹤、襲擊、活活燒死的慘案。

根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年的民調，印尼僅9%的人接受同志族群。加州大學洛杉磯分校在2021年11月調查全球175國對同志族群的接受度，印尼落居第147。

人權觀察組織（Human Rights Watch）印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）說，包括亞齊省的刑法，中央與地方目前共有45項打壓同志的法規，其中「反色情法」是法院判定同性性行為有罪的主要依據；2016年起，每年因聚會甚至在自宅遭逮捕的同志、跨性別者有好幾千人。

安德瑞亞斯說，由於缺乏正確教育，印尼LGBT族群的處境「越來越糟」。在學校，孩童被灌輸同志是「罪惡」、「違背宗教」、「同性性行為會下地獄」等觀念。

印尼半官方的伊斯蘭教最高機構、伊斯蘭學者理事會（MUI）在2014年發布教令指出，同性性行為違反教義，是被禁止的（haram），也是犯罪，必須矯正，並建議國會立法取締，以嚴懲嚇阻。

變性人在印尼社會受到嚴重歧視，到清真寺祈禱也會遭霸凌。日惹阿爾法塔伊斯蘭學校多年來成為變性人能安心禱告、誦讀可蘭經的庇護所。圖攝於1月16日。 中央社記者石秀娟日惹攝 111年6月22日

印尼廣播委員會（Indonesian Broadcasting Commission）2016年發布禁令，要求電視、廣播不得有與LGBT相關的內容，違者會遭撤照，許多LGBT自此消失影視圈，不能主持、表演或當DJ。

安德瑞亞斯說，這些背後都是伊斯蘭強硬派的壓力。他舉例，印尼精神醫生協會（Indonesian Psychiatrists Association）當時曾被迫發表同志有心理疾病的聲明；另有憲法法官說，如果不禁止變性，有一天「陽具也會放到額頭上。」他說，許多官員的反同言論「荒謬至極」。

在印尼，即使在咖啡廳等公共場所談LGBT，對很多人仍是禁忌。近年伊斯蘭強硬派更要求國會制定強制矯正LGBT的法律，以及類似俄羅斯反對宣傳同志平權的法律，欲取得更多反同的工具。

● 極端勢力政治化多元性別 LGBT盼信仰與性向和解

事實上，印尼本土伊斯蘭以溫和、寬容著稱。

自18、19世紀起，極端保守的瓦哈比教派教義（Wahhabism）與薩拉菲主義（Salafism）自中東傳入印尼，之後沙烏地阿拉伯透過辦學與獎學金，有系統地讓這股勢力在印尼生根。

被稱為印尼同志運動教父、1980年代在印尼首創同志團體GAYa NUSANTARA的學者温忠孝（Dédé Oetomo）說，印尼很多地方的傳統文化早有多元性別的概念，但伊斯蘭基本教義派將宗教「政治化」，以宗教理由反對性別多元化，同時打壓印尼的本土信仰。

他說，南蘇拉威西省（South Sulawesi）的武吉士族（Bugis）有5種性別：男、女、跨性別男性、跨性別女性，以及代表這4種性別的第5性。自1950年代起，基本教義者就開始迫害武吉士族。

温忠孝當時以GAYa NUSANTARA為名，發行雜誌，首開印尼討論同志議題之風，GAYa代表同志，NUSANTARA是印尼的別稱，「我希望讓社會瞭解印尼自古就有接受多元性別的傳統」。

温忠孝說，印尼缺乏性別教育，多數人也不了解自身文化的歷史與複雜性。另外，有些穆斯林的想法很簡單，只要有人說是違背伊斯蘭教義的，他們就不接受。

印尼社會歧視跨性別女性，變性19年的菲比近年成立非政府組織，關懷跨性別性工作者的權利。圖攝於1月14日。中央社記者石秀娟泗水攝 111年6月22日

印尼在1998年邁入民主化，政治社會開放之際，同志運動崛起，激進的宗教勢力也加速發展，自2000年起，就不時發生極端組織攻擊同志團體的事件。

特別是GAYa NUSANTARA在2010年舉辦國際男女同志協會（ILGA）區域會議，遭穆斯林人民論壇（Forum Umat Islam）等組織包圍鬧場後，許多同志團體轉入地下化，避免活動消息提前曝光，辦公室看不出來是同志團體，或採化整為零的方式，維繫同志運動網絡。

法伊莉說，日惹2016年有極端組織辦比賽，在醒目路段張貼反同海報可贏得獎金，路上掛著「你講什麼鬼人權？你是人嗎」、「女人應該跟男人在一起」等海報，令同志感到恐懼、痛苦。

温忠孝為近年這股伊斯蘭極端勢力的反挫下了註解。

他說，這反映出印尼同志運動的進展，讓保守派害怕。每當同志遭圍剿時，律師、媒體或宗教、學術界都有更多人站出來挺同，成為同志的新盟友，「冷靜地看，這是民主的動態」，即使面對極端分子威脅，印尼的同志運動仍繼續成長，完全沒有消退，而且「我們不會停止」。（編輯：周永捷／廖漢原）1110622