LGBT困境與微光／「政治是性平戰場」 加州跨世代LGBT議員揚起彩虹旗[影]
（中央社記者周世惠、周永捷舊金山27日專電）「如果同志可以當選公職，就是一種認可。而你、你和你－你們必須給人們希望。」語出已故同志人權鬥士哈維．米克（Harvey Milk）。
20多年前的徬徨少年羅倫達、20多年後的Z世代青年李天明，他們映照不同世代爭取性別認同的煎熬和勇氣；而今，他們同樣義無反顧在加州議會戰場裡為LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）爭平權。
● 曾經，加州同志男孩不能談同志
20多年前小心翼翼徘徊在書店的同志專區找答案，「擔心被別人看到、躲躲藏藏、害怕恐懼」；來自矽谷的加州州議員羅達倫（Evan Low）青少年時期掙扎於性別認同，學校不討論此議題，他知道「不准談同志」是什麼感受，因為問題可能代表恥辱，這在亞裔華人家庭尤其是禁忌話題。
今年39歲的羅達倫是美國第四代華裔，成長於白人為主的城市坎貝爾（Campbell），科技公司電子灣（eBay）1995年在那裡設立總部。
成年後他向家人坦白同志傾向，母親起初難以接受，痛苦的對話中曾有過「斷絕母子關係」的想法，但母子倆在過程中一起成長。羅媽媽後來對他說，「你改變了我對同性戀的想法」，從而認識並相信她過去全然不解的事情，還跟著一起參加同志遊行。
2009年，26歲的羅達倫創下3個第一：美國最年輕、亞裔、同志市長。從政生涯他把LGBT立法和公民權綁在一起，「一切改變必須以法律為基礎」。
5年前，台灣同志大遊行前夕，羅達倫以加州議會州議員身分訪台，為台灣LGBT族群和立法加油打氣。
「為LGBT而戰」，2013年羅達倫在市長任內為男同志捐血請命。進入加州議會後，他起草6個相關法案；其中，加州政府2018年通過立法，公開對LGBT道歉，承認過去法律上的歧視帶來的長期創傷，並承諾從新起點出發。
羅達倫2月接受中央社記者專訪，希望再次喚起人們傾聽和承認LGBT孩子們在成長過程中找尋性別認同經歷的痛苦、折磨和煎熬，「讓我們一起試著創造更包容的環境，讓每一個人可以成為他們自己」。
訪談中，羅達倫彷彿走進時光隧道，打開青春記憶的黑盒子說：「當初我一度希望自己能『變成』同志圈裡形容的『直男』（異性戀），卻發現自己根本不可能扭轉。」
他說：「你必須真實做你自己、愛你自己，因為如果你不愛自己，別人怎麼愛你？」
18歲之前「難言同志」、學校「不談同志」；成年後，羅達倫回頭看少時對「我是同志、我很害怕」的疑惑，心靈受創、想自殺的解方或許只需一個可以「說出來」的安全環境。
● 佛州課堂不准談同志：一種平權兩個美國
距離羅達倫少年的成長經驗已是上個世紀末的事，性別多元成事實，21世紀不缺LGBT「榜樣」，放眼可見公開多元性別身分的科技公司領導人、政治人物和媒體人，還有或許就住在隔壁的鄰居。
2015年同性婚姻在全美合法化，無分性別的愛在法律上被接受了。不過，美國各地保守勢力仍從不同面向反對LGBT。非營利組織GLSEN統計，光是去年就有280項反對LGBT的法案送進美國各州議會，25項完成立法，其中包含遍及8個州的13項法案直接影響跨性別族群。
今年3月，佛羅里達州議會通過「家長教育權利法」（Parental Rights in Education），禁止公立學校對幼稚園到小學3年級的學童設計與傳授有關性別傾向和性別認同的課程，主張這是「家務事」，主權在家長，且家長有權對校方提告。這項法案遭反對陣營冠名「不說同性戀」（Don't Say Gay）法案。
試想，當同婚家庭長大的孩子在佛州的幼稚園、小學課堂，畫圖、書寫「我的家庭」，分享「兩個爸爸或兩個媽媽」的家庭樣貌時，老師會陷入要不要點名這個孩子上台報告的困境；若師生之間對此有討論，而班上另一個孩子回家告訴爸媽，覺得「不妥」的爸媽可以告上法院。
LGBT團體批評，「家長教育權利法」傷害課堂包容性，抹煞LGBT青少年在課程中被看見的機會，導致他們必須壓抑自己的性向或性別認同，甚至為此感到羞恥。白宮推文指控，這項來自佛州保守派政治人物的立法，是對LGBT孩童的一種攻擊；迪士尼（Disney）執行長包正博（Bob Chapek）也抨擊這項法律，同時中止迪士尼在佛州的所有政治捐款。
而在加州，11年前領先全美各州通過「平等教育法」（FAIR Education Act），明訂公立學校教育必須涵蓋LGBT權益：「什麼是LGBT？」「跨性別、不符合性別規範又是什麼？」、「如何用包容和認可多元意見的方式對話？」、「如果有人在言行上犯了錯，又該怎麼彌補？」
教多、教少、怎麼教，因老師而異，至少在大方向上加州立法確認「可以說同志」。在各界對教材爭論與折衝後，2017年起，加州LGBT課綱依年齡層觸及多元家庭到同志運動的內容，課堂上的思辯從同婚法談到跨性別廁所等議題。
關於佛州課堂對LGBT舉紅旗，羅達倫認為，這是「太小看現代孩子的自我學習力和網路資訊的即時滿足性」。
他說：「如果性傾向與性教育不該是少年與小孩自行接觸的內容，為什麼不在安全的環境，給予教育讓他們消化？」
羅訴韋德案小百科
背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。
判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。
影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。
● 立法賦權 加州議會照亮多元與包容
加州從頭到尾的距離有1287公里，面積是台灣的12倍大。加州的財力排上全球第5大經濟體，擁有全世界數量最多的創投基金、跨國公司辦公室和跨國人才共同造就的多元文化，成為加州人共享共榮的核心價值。
加州大學洛杉磯分校威廉斯研究所（UCLA Williams Institute）與美國疾病管制暨預防中心（CDC）分析，加州3900萬人口中有超過180萬人是LGBT，居全美之冠。
在政壇上，加州議會80位眾議員中，目前有8位公開自己是LGBT，合作推動LGBT立法。政治人物如何活出自我、促進LGBT人權，是主流觀念也是行動，但與美國保守州對照下卻是另一番風景。
德州2月22日發布一項命令，要求調查及通報未成年進行「性別確認」為「虐待兒童」，家長會面對懲罰甚至失去子女監護權。「性別確認」簡而言之是依照LGBT人士自我「認同與生活」的性別進行醫學上的確認，包括給予青春期阻斷劑的藥物或荷爾蒙治療等。
阿拉巴馬州則率先立法懲處醫師對19歲以下、未成年者施予荷爾蒙治療或變性手術。
對於這些州的作為，加州議會3月透過新法回應，外州跨性別兒童與其家長「可在加州團圓」，且加州法院不受理外州的傳票，新法等同一張「歡迎LGBT到加州」的保護令。
此外，加州獨步美國各州，今年開始允許民眾重新認定「性別檔案」，包括駕照等身分文件的申請人可選擇男性、女性，或兩者皆非的「性別X」。這項由全美首創的指標性法案可溯及死亡證書。
今年26歲，加州議會史上最年輕、首位亞裔雙性戀眾議員李天明（Alex Lee）表示，「這（新法）能還給逝去靈魂無誤的性別承認」。
僅是在文件申請表上多設一個可勾選性別X的小方框，就代表一種官方的承認。當性別議題成為保守州與開放州各方角力的戰場，拜登政府宣布，4月11日起美國護照申請書有性別X的選項，開出這世界男女二分法的新紀元，估計約有120萬人受惠。
● 長江後浪推前浪 LGBT新血投身政壇
「我一直知道自己是誰」。香港移民第二代李天明對記者說，2020年當選加州眾議員之前，他沒有理由、也無需告訴別人他是誰，「我存在這世間，我就是我，我的朋友都知道『那個李天明』是誰」。
6年前，他才是加州大學戴維斯分校（University of California at Davis）政治系學生、學生會主席，他跟隨過幾位州政府重量級的議員工作，包括在羅達倫辦公室實習3個月。接著問政機會來敲門，他初試啼聲，成功選上州眾議員。
代表Z世代進入歷史悠久的加州議會，李天明感恩幸運得到家人支持；在他所處的政治圈，「恐同症的人很少」，評價一個人的指標是「你的所作所為與個性，而非性別取向」。
公開雙性戀身分後，李天明經常遇到有人對他訴說，「我很掙扎，不知道該怎麼辦，知道你在那裡公開談論性別議題，幫助我擁抱自己的性別」，這讓李天明意識到他的角色存在具有「歷史意義」。他說，「2022年的現在，我們仍需要很多不同LGBT代表，破除更多障礙」。
● 不挺LGBT成「黑羊」？ 性別平權 VS.言論自由
地理上，科技重鎮矽谷位於廣義的舊金山灣區，當地沒有特定的LGBT聚落。但毫無疑問，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）是矽谷科技業最有影響力的同志。
2014年庫克以一篇文章公開同志身分，儘管他極力把私生活和工作切開，但自承有一股迫切的責任感想幫助LGBT社群。
值得注意的是，「財星雜誌」（Fortune）500大榜上有名的科技公司近年皆力挺LGBT就業者的工作機會、家庭伴侶福利或跨性別人士的健康保險等，以此作為企業社會責任、建立正面形象。
於是，在矽谷公然不挺LGBT就成了「黑羊」。
2014年，瀏覽器公司火狐（Firefox）執行長艾克（Brendan Eich）上任後捐款支持反同婚法組織的紀錄被掀出來檢視，且拒絕為此道歉。一連串制裁與批評逼得他10天後就下台，離開服務16年的公司才平息這場危機。
加州人樂見多元文化、力挺性別平權的美好價值，然而在艾克事件之後的反思卻是「LGBT爭取權益，仍要尊重『言論自由』」。
因此，不難理解當羅達倫多年前在加州議會帶頭，試圖通過全面溯及兒童、終結「性別扭轉」（gender conforming）療法的法案時急踩煞車，因為當時法案內容包含禁止基督教宣傳「性倫理」觀念，反對者認為這有違「言論自由」。在爭議下，羅達倫決定傾聽「不同的聲音」，在法案簽署生效前主動撤案。
「性別扭轉」是把LGBT人士扭轉回「生理性別」的醫學行為（例如把同性戀轉為異性戀），美國心理學會、醫師學會、婚姻和家庭諮商師都認為這種「想法與做法」嚴重傷害受治者的身心。
● LGBT朝聖地 人權鬥士精神不墜
從舊金山市政廳驅車約10分鐘可達卡斯楚區（Castro District），地標是高掛天空的巨幅彩虹旗。若搭地鐵，出卡斯楚站，首入眼簾的是同志人權鬥士哈維．米克廣場的歷史照片；街道空氣中流動的氛圍，很清楚地讓人感覺到「這裡是LGBT友善社區」。
漫步到卡斯楚街與18街口，男男女女、大人小孩腳步下踩著的彩虹斑馬線，表彰過往LGBT人士長期用生命換來的斑斑史蹟轉化為美麗的彩虹和榮耀。整個卡斯楚社區的大場景是電影「自由大道」（Milk）描繪哈維．米克政治生涯的起點。
來自紐約的哈維．米克落腳舊金山後，以卡斯楚社區為基地帶領同志運動。1977年當選舊金山市議員，他也是全美第一位公開同志身分的政治人物，但不幸於1978年遭同僚槍殺身亡。
然而，「哈維．米克」、「卡斯楚社區」卻源遠流長地成為LGBT社群精神指標、多元開放的同義詞，吸引著一代又一代支持LGBT平權的人士前來朝聖或定居。
● 傳承與希望
聖荷西（San Jose）市中心有條波斯特街（Post Street），在同志酒吧「水花」（Splash）轉個彎的外牆上，巨幅臉譜壁畫濃縮了1970年代至今的同志發展史。西元2000年後的接棒者，看得到羅達倫及李天明的圖像。
這裡的同志酒吧在高峰時期曾有24家，至今只剩兩、三家。記者問「為什麼不是蓬勃發展？」李天明說：「愛無分性別，已經無須聚在一起才會覺得安全。」
當世界成一家，全球竟還有國家對LGBT人士判處死刑，擔任本屆加州議會LGBT核心小組主席的羅達倫認為，加州和美國必須竭盡所能做好榜樣。
像是白宮新聞秘書職務5月5日由副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接任是個重要的指標與肯定，她是白宮劃時代首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。
「正是前幾代人的努力，自己也是站在前人的肩膀上，才能走到現在」。羅達倫許下傳承，激勵更多黃皮膚、黑頭髮的年輕一輩，無懼說出不同的性別傾向、不受異樣眼光影響，「追隨你的夢想、追逐你的熱情」。
他也樂見未來能有亞裔華人、LGBT的下一代投入公共服務，以當美國總統、最高法院法官或企業執行長為志願。
「希望是人們活著、繼續努力前進的巨大動力」。哈維．米克在1978年6月「加州同志自由日」演說「希望」，他說：「這是事實，如果同志可以當選（公職）就是一種認可。而你、你和你－你們必須給人們希望。」（編輯：周永捷／廖漢原）1110627
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