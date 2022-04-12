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印尼通過劃時代性暴力法 被害人正義伸張燃希望

2022/4/12 22:49
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（中央社雅加達12日綜合外電報導）印尼國會今天通過各界期待已久的性暴力法案，這項劃時代的決定令人對相關事件的受害者獲得正義燃起希望。COVID-19疫情期間，印尼通報的性暴力案件激增。

法新社報導，在印尼，性虐待通常被視為私人事務，受害者也常常不被鼓勵向當局通報。印尼女權運動人士多年來譴責印尼缺乏管道，讓性別相關暴力或性暴力的被害人能夠尋求正義。

當印尼國會議長馬哈拉尼（Puan Maharani）宣布，過半數議員在今天召開的全體會議中支持這項法案後，女權運動人士爆出歡呼與掌聲。

印尼女性賦權與兒童保護部（Ministry of Women Empowerment and Child Protection）部長普斯帕約加（Bintang Puspayoga）在會議上表示：「這份法案真正展現印尼努力防止任何形式的性暴力、努力關心與保護被害人及協助恢復生活，並且努力落實正義。」

這份法案尋求打擊性犯罪及提供受害者法律框架，包括遭到配偶性侵者。這項立法在10年前就提出，並於2016年提出草案，但立法過程遭到數度延宕。

印尼的伊斯蘭團體宣稱，這份法案鼓勵濫交。印尼保守派國會議員則要求，法案應將婚外性關係與同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）關係定為犯罪。印尼是全球最大穆斯林人口占多數的國家。

這份法案聚焦在性暴力事件的處理，從預防到被害人復原。內容包括可判決賠償被害人，以及提供社區組織諮詢服務。

依據新法，無論對配偶或非配偶肢體性虐待，最高可判處12年徒刑。強迫婚配，包括涉及未成年人，最高可處9年徒刑。非合意散布性內容，最高可處4年徒刑。

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由於印尼去年發生一名伊斯蘭寄宿學校教師性侵13名學生事件，引發群情激憤，印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年1月呼籲國會加速讓多年來受阻的性暴力法案通過。

印尼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，針對女性的性別暴力事件激增。根據印尼國家女性受暴委員會（National Commission on Violence Against Women）統計，2021年有33萬8496件通報，比2020年大增50%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110412

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